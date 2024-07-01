На фронті загинув засновник БФ "Констянтин" Пітер Фуше

На фронті загинув іноземний доброволець, що заснував БФ "Констянтин"
На фронті загинув бойовий медик, волонтер та співзасновник фонду "Костянтин" Пітер Фуше. Він був громадянином Великої Британії.
Про це повідомила пресслужба фонду Project Konstantin у понеділок, 1 липня.
Загинув засновник фонду "Костянтин"
З моменту початку повномасштабного вторгнення Пітер Фуше приїхав в Україну в якості волонтера, а у 2024 році став бойовим медиком у Збройних Силах України.
"З важким серцем ми повідомляємо про загибель Піта, нашого улюбленого засновника. Його героїзм не знав кордонів. Він брав активну участь в порятунку більше ніж 200 поранених українських військових, евакуації цивільних з небезпечних прифронтових міст і наданні гуманітарної допомоги для людей у цих містах", — йдеться в повідомлені фонду.
Нагадаємо, нещодавно на фронті загинув брат лідера гурту "Без обмежень" Сергія Танчинця — Дмитро Чендей. Він отримав поранення несумісне із життям.
Також ми писали, що на війні загинула українська військовослужбовиця Олександра Рязанцева з позивним "Ялта", яка у мирному житті працювала стилісткою та вдягала відомих українських зірок.
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