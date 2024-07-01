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На фронті загинув іноземний доброволець, що заснував БФ "Констянтин"

1 липня 2024 17:09
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Бригадир Софія
редактор
На фронті загинув засновник БФ "Констянтин" Пітер Фуше
Пітер Фуше. Фото: Project Konstantin
3e233ed8-6c79-45f3-4dad-1c119ddb1700 - Бригадир Софія
Бригадир Софія
редактор

На фронті загинув бойовий медик, волонтер та співзасновник фонду "Костянтин" Пітер Фуше. Він був громадянином Великої Британії.

Про це повідомила пресслужба фонду Project Konstantin у понеділок, 1 липня.

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З моменту початку повномасштабного вторгнення Пітер Фуше приїхав в Україну в якості волонтера, а у 2024 році став бойовим медиком у Збройних Силах України.

"З важким серцем ми повідомляємо про загибель Піта, нашого улюбленого засновника. Його героїзм не знав кордонів. Він брав активну участь в порятунку більше ніж 200 поранених українських військових, евакуації цивільних з небезпечних прифронтових міст і наданні гуманітарної допомоги для людей у цих містах", — йдеться в повідомлені фонду.

Нагадаємо, нещодавно на фронті загинув брат лідера гурту "Без обмежень" Сергія Танчинця — Дмитро Чендей. Він отримав поранення несумісне із життям.

Також ми писали, що на війні загинула українська військовослужбовиця Олександра Рязанцева з позивним "Ялта", яка у мирному житті працювала стилісткою та вдягала відомих українських зірок.

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