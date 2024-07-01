На фронте погиб основатель БФ Константин Питер Фуше

Питер Фуше. Фото: Project Konstantin

На фронте погиб боевой медик, волонтер и соучредитель фонда "Константин" Питер Фуше. Он был гражданином Великобритании.

Об этом сообщила пресс-служба фонда Project Konstantin в понедельник, 1 июля.

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С момента начала полномасштабного вторжения Питер Фуше приехал в Украину в качестве волонтера, а в 2024 году стал боевым медиком в Вооруженных силах Украины.

"С тяжелым сердцем мы сообщаем о гибели Пита, нашего любимого основателя. Его героизм не знал границ. Он активно участвовал в спасении более 200 раненых украинских военных, эвакуации гражданских из опасных прифронтовых городов и оказании гуманитарной помощи для людей в этих городах", — говорится в сообщении фонда.

Напомним, недавно на фронте погиб брат лидера группы "Без ограничений" Сергея Танчинца — Дмитрий Чендей. Он получил ранение, не совместимое с жизнью.

Также мы писали, что на войне погибла украинская военнослужащая Александра Рязанцева с позывным "Ялта", которая в мирной жизни работала стилистом и одевала известных украинских звезд.