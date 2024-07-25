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На фронті загинув колишній мер Умані Олександр Цебрій

25 липня 2024 17:19
Катерина Османська - Редактор
Олександр Цебрій загинув на фронті — що про нього відомо
Олександр Цебрій. Фото: t.me/cherkaskaODA
Катерина Османська - Редактор

На війні загинув колишній мер Умані і громадський діяч Олександр Цебрій. Чоловіку було 50 років.

Про це повідомив очільник Черкаської ОВА Ігор Табурець у четвер, 25 липня, своєму Telegram.

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Загибель Олександра Цебрія

"Тяжка втрата для Черкащини. Як і щоразу, коли гинуть наші воїни. Захищаючи Україну, загинув Олександр Цебрій. Колишній міський голова Умані", — повідомив Табурець.

Він розповів, що Цебрій з перших днів війни вступив до лав української армії і пішов на фронт. Він був командиром кулеметного відділення, молодшим сержантом.

Олександр Цебрій на фронті
Олександр Цебрій на фронті. Фото: Олександр Цебрій/Facebook

"Славний воїн. Сміливець. Надійний побратим. 
Командир кулеметного взводу. Молодший сержант. Співчуття родині! Співчуття 58-й окремій мотопіхотній бригаді імені гетьмана Івана Виговського!" — висловив співчуття очільник ОВА. 

загинув Олександр Цебрій
Скриншот допису Табурця

Водночас речниця Черкаського обласного ТЦК Аліна Кривошея у коментарі "Суспільному" повідомила, що військовий загинув 24 липня, виконуючи бойове завдання в Донецькій області. 

В Умані 26 липня оголосили днем жалоби, зазначили у міській раді.

Що відомо про Олександра Цебрія

Олександр Цебрій народився 4 червня 1974 року в Умані Черкаської області. 

У 1992 році він закінчив Уманську філію Черкаського кооперативного економічно-правового коледжу. Після цього, упродовж 1996-2004 років чоловік займався підприємницькою діяльністю. З 2005 до 2014 року був керівником ТОВ "Круїз-Авто", після чого у березні 2014 року був обраний секретарем Уманської міської ради.

Вже 2015 став мером Умані і пробув на цій посаді до 2020 року. Крім того, Цебрій був засновником міського ГО автовласників "Умань", членом ГО "Рідна Умань", членом ревізійної комісії об'єднання "Клуб мерів".

Після початку повномасштабної війни він пішов на фронт. Служив у 58-й окремій мотопіхотній бригаді імені гетьмана Виговського. У березні 2024 року Президент України Володимир Зеленський нагородив його орденом "За мужність" ІІІ ступеня.

Нагороду уманцеві вручив головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський.

Нагадаємо, нещодавно на війні загинув бойовий медик з Кривого Рогу Костянтин Арапов. Йому було 27 років. 

Раніше на фронті загинув член Київської міської молодіжної ради Володимир Сергієвський "Ірландець". Захисник служив у бригаді Чорних запорожців. 

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