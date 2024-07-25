Александр Цебрий погиб на фронте — что о нем известно

Александр Цебрий. Фото: t.me/cherkaskaODA

На войне погиб бывший мэр Умани и общественный деятель Александр Цебрий. Мужчине было 50 лет.

Об этом сообщил глава Черкасской ОВА Игорь Табурец в четверг, 25 июля, своему Telegram.

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Гибель Александра Цебрия

"Тяжелая потеря для Черкаской области. Как и всякий раз, когда гибнут наши воины. Защищая Украину, погиб Александр Цебрий. Бывший городской голова Умани", — сообщил Табурец.

Он рассказал, что Цебрий с первых дней войны вступил в ряды украинской армии и пошел на фронт. Он был командиром пулеметного отделения, младшим сержантом.

Александр Цебрий на фронте. Фото: Александр Цебрий/Facebook

"Славный воин. Смельчак. Надежный побратим.

Командир пулеметного взвода. Младший сержант. Соболезнование семье! Соболезнование 58-й отдельной мотопехотной бригаде имени гетмана Ивана Выговского!" — выразил соболезнование глава ОВА.

Скриншот сообщения Табурца

В то же время пресс-секретарь Черкасского областного ТЦК Алина Кривошея в комментарии "Общественному" сообщила, что военный погиб 24 июля, выполняя боевое задание в Донецкой области.

В Умани 26 июля объявили днем траура, отметили в городском совете.

Что известно об Александре Цебрии

Александр Цебрий родился 4 июня 1974 года в Умани Черкасской области.

В 1992 году он окончил Уманский филиал Черкасского кооперативного экономическо-правового колледжа. После этого, на протяжении 1996-2004 годов мужчина занимался предпринимательской деятельностью. С 2005 по 2014 год был руководителем ООО "Круиз-Авто", после чего в марте 2014 года был избран секретарем Уманского городского совета.

Уже 2015 год стал мэром Умани и пробыл на этом посту до 2020 года. Кроме того, Цебрий являлся основателем городского ОО автовладельцев "Умань", членом ОО "Родная Умань", членом ревизионной комиссии объединения "Клуб мэров".

После начала полномасштабной войны он пошел на фронт. Служил в 58-й отдельной мотопехотной бригаде имени гетмана Выговского. В марте 2024 года Президент Украины Владимир Зеленский наградил его орденом "За мужество" ІІІ степени.

Награду уманцу вручил главнокомандующий ВСУ Александр Сырский.

Напомним, недавно на войне погиб боевой медик из Кривого Рога Константин Арапов. Ему было 27 лет.

Ранее на фронте погиб член Киевского городского молодежного совета Владимир Сергиевский "Ирландец". Защитник служил в бригаде "Черных запорожцев".