На фронті загинув талановитий митець Давид Чичкан — яким він був

11 серпня 2025 03:07
Пилип Бойко - редактор
Пилип Бойко
редактор
Захищаючи Україну на фронті загинув художник Давид Чичкан
Давид Чичкан на одній зі своїх виставок. Фото: Соцмережі
Пилип Бойко - редактор
Пилип Бойко
редактор

У Запорізькій області на фронті під час штурму позицій російськими окупантами загинув талановитий український художник та анархіст Давид Чичкан. Він до останнього відбивав атаку піхоти РФ, але отримав смертельне поранення.

Про це повідомили військовослужбовці з його бригади

Як згадують бійці свого побратима 

На фронті загинув талановитий митець Давид Чичкан — яким він був - фото 1
Давид Чичкан на фронті. Фото: Соцмережі

Військові у повідомленні написали, що Давид Чичкан був щирою і відкритою людиною, яка активно ділилася своїми думками з бійцями щодо політики, етики та соціальної справедливості.

Він мав неабиякий талант створювати навколо себе особливу атмосферу і знаходити спільну мову з людьми різних поглядів, залишаючись вірним своїм анархічним переконанням. 

"Давид вважав, що справжні анархісти повинні поділяти тягар випробувань свого народу. Його відхід — велика втрата для всіх нас", — написали побратими.

Творчість Давида Чичкана

На фронті загинув талановитий митець Давид Чичкан — яким він був - фото 2
Картина Давида Чичкана "Мрія". Фото: сайт портфоліо Давида Чичкана

Давид Чичкан народився в родині художників Іллі Чичкана і Тетяни Ілляхової. Попри відсутність формальної мистецької освіти, він послідовно розвивав власний стиль як інструмент соціальної та політичної критики.

На фронті загинув талановитий митець Давид Чичкан — яким він був - фото 3
Одна з робіт Давида Чичкана. Фото: сайт портфоліо Давида Чичкана

Давид розглядав мистецтво як засіб змін та підтримки робітничого класу, створюючи свої роботи насамперед для працівників. Він називав себе "рисувальником" і використовував у своїй діяльності графіку, плакат, живопис, стріт-арт, перформанс та текст.

Бувши анархо-синдикалістом, Давид виступав за децентралізацію і принципи солідарності. Він описував свої переконання як "містичний світ" та "подушку в екзистенційну яму".

На фронті загинув талановитий митець Давид Чичкан — яким він був - фото 4
Картина "Втрачені можливості" Давида Чичкана. Фото: сайт портфоліо Давида Чичкана

Атаки на виставки

Через політичний контекст своїх робіт Давид Чичкан неодноразово ставав жертвою цензури та погроз. Його виставки піддавалися нападам та руйнуванням. Зокрема, у 2017 році невідомі розгромили виставку "Втрачена можливість", присвячену війні та ситуації після Євромайдану, а у 2022 році пошкодили виставку "Стрічки та трикутники" у Львівському муніципальному мистецькому центрі.

Раніше повідомлялось, що на фронті загинула бойова медикиня 3-ї окремої штурмової бригади Марина Гриценко та її двоє бойових побратимів. Марині було 39 років.

Також повідомлялось, що боронячи Харківщину від окупантів РФ на фронті загинув спортсмен Віталій Додюк. Він був кандидатом у майстри спорту зі стрибків із трампліна.

ЗСУ війна в Україні фронт художник загибель
