Защищая Украину на фронте погиб художник Давид Чичкан

Давид Чичкан на одной из своих выставок. Фото: Соцсети

В Запорожской области на фронте во время штурма позиций российскими оккупантами погиб талантливый украинский художник и анархист Давид Чичкан. Он до последнего отбивал атаку пехоты РФ, но получил смертельное ранение.

Об этом сообщили военнослужащие из его бригады.

Как вспоминают бойцы своего побратима

Давид Чичкан на фронте. Фото: Соцсети

Военные в сообщении написали, что Давид Чичкан был искренним и открытым человеком, который активно делился своими мыслями с бойцами относительно политики, этики и социальной справедливости.

Он имел незаурядный талант создавать вокруг себя особую атмосферу и находить общий язык с людьми разных взглядов, оставаясь верным своим анархическим убеждениям.

"Давид считал, что настоящие анархисты должны разделять бремя испытаний своего народа. Его уход — большая потеря для всех нас", — написали собратья.

Творчество Давида Чичкана

Картина Давида Чичкана "Мечта". Фото: сайт портфолио Давида Чичкана

Давид Чичкан родился в семье художников Ильи Чичкана и Татьяны Илляховой. Несмотря на отсутствие формального художественного образования, он последовательно развивал собственный стиль как инструмент социальной и политической критики.

Одна из работ Давида Чичкана. Фото: сайт портфолио Давида Чичкана

Давид рассматривал искусство как средство изменений и поддержки рабочего класса, создавая свои работы прежде всего для работников. Он называл себя "рисовальщиком" и использовал в своей деятельности графику, плакат, живопись, стрит-арт, перформанс и текст.

Будучи анархо-синдикалистом, Давид выступал за децентрализацию и принципы солидарности. Он описывал свои убеждения как "мистический мир" и "подушку в экзистенциальную яму".

Картина "Утраченные возможности" Давида Чичкана. Фото: сайт портфолио Давида Чичкана

Атаки на выставки

Из-за политического контекста своих работ Давид Чичкан неоднократно становился жертвой цензуры и угроз. Его выставки подвергались нападениям и разрушениям. В частности, в 2017 году неизвестные разгромили выставку "Утраченная возможность", посвященную войне и ситуации после Евромайдана, а в 2022 году повредили выставку "Ленты и треугольники" во Львовском муниципальном художественном центре.

