На фронте погиб талантливый художник Давид Чичкан — каким он был

11 августа 2025 03:07
Филип Бойко - редактор
Филип Бойко
редактор
Защищая Украину на фронте погиб художник Давид Чичкан
Давид Чичкан на одной из своих выставок. Фото: Соцсети
Филип Бойко - редактор
Филип Бойко
редактор

В Запорожской области на фронте во время штурма позиций российскими оккупантами погиб талантливый украинский художник и анархист Давид Чичкан. Он до последнего отбивал атаку пехоты РФ, но получил смертельное ранение.

Об этом сообщили военнослужащие из его бригады.

Как вспоминают бойцы своего побратима

На фронті загинув талановитий митець Давид Чичкан — яким він був - фото 1
Давид Чичкан на фронте. Фото: Соцсети

Военные в сообщении написали, что Давид Чичкан был искренним и открытым человеком, который активно делился своими мыслями с бойцами относительно политики, этики и социальной справедливости.

Он имел незаурядный талант создавать вокруг себя особую атмосферу и находить общий язык с людьми разных взглядов, оставаясь верным своим анархическим убеждениям.

"Давид считал, что настоящие анархисты должны разделять бремя испытаний своего народа. Его уход — большая потеря для всех нас", — написали собратья.

Творчество Давида Чичкана

На фронті загинув талановитий митець Давид Чичкан — яким він був - фото 2
Картина Давида Чичкана "Мечта". Фото: сайт портфолио Давида Чичкана

Давид Чичкан родился в семье художников Ильи Чичкана и Татьяны Илляховой. Несмотря на отсутствие формального художественного образования, он последовательно развивал собственный стиль как инструмент социальной и политической критики.

На фронті загинув талановитий митець Давид Чичкан — яким він був - фото 3
Одна из работ Давида Чичкана. Фото: сайт портфолио Давида Чичкана

Давид рассматривал искусство как средство изменений и поддержки рабочего класса, создавая свои работы прежде всего для работников. Он называл себя "рисовальщиком" и использовал в своей деятельности графику, плакат, живопись, стрит-арт, перформанс и текст.

Будучи анархо-синдикалистом, Давид выступал за децентрализацию и принципы солидарности. Он описывал свои убеждения как "мистический мир" и "подушку в экзистенциальную яму".

На фронті загинув талановитий митець Давид Чичкан — яким він був - фото 4
Картина "Утраченные возможности" Давида Чичкана. Фото: сайт портфолио Давида Чичкана

Атаки на выставки

Из-за политического контекста своих работ Давид Чичкан неоднократно становился жертвой цензуры и угроз. Его выставки подвергались нападениям и разрушениям. В частности, в 2017 году неизвестные разгромили выставку "Утраченная возможность", посвященную войне и ситуации после Евромайдана, а в 2022 году повредили выставку "Ленты и треугольники" во Львовском муниципальном художественном центре.

Ранее сообщалось, что на фронте погибла боевой медик 3-й отдельной штурмовой бригады Марина Гриценко и ее двое боевых побратимов. Марине было 39 лет.

Также сообщалось, что защищая Харьковскую область от оккупантов РФ на фронте погиб спортсмен Виталий Додюк. Он был кандидатом в мастера спорта по прыжкам с трамплина.

04:30 Кабмин внес изменения в мобилизацию женщин — адвокат о нюансах

03:32 Женщина оправдывала в интернете агрессию РФ — суд вынес приговор

03:26 Для QA-специалистов в "Азове" есть работа — какие обещают условия

03:07 На фронте погиб талантливый художник Давид Чичкан — каким он был

02:33 В Турции произошло землетрясение — что известно о последствиях

Как живет и как выглядит Николаев, — репортаж из города - 80x80

Как живет и как выглядит Николаев, — репортаж из города

01:52 Лидеры Европы и Балтии предостерегли Трампа — речь об Украине

01:30 Кабмін изменил правила транспортировки из ТЦК в ВЧ — какие нюансы

01:27 В Одессе военный оформил фиктивного подчиненного — как наказали

01:03 Мужчина прославлял оккупантов РФ стихами — суд вынес ему приговор

00:33 Чиновница ТЦК хотела получить взятку, а заплатит большой штраф

