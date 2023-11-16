На гідроциклах в Крим — у ГУР показали унікальні кадри спецоперації на півостріві

Українські спецпризначенці перед рейдом в Крим. Фото: скриншот

У тимчасово окупованому Криму все частіше стає гучно та відчується український дух. Спецпризначенці ГУР вдало працюють та не перестають дивувати своєю винахідливостю щодо таємних операцій на півострові. Цього разу вони добирались туди на гідроциклах.

Про це повідомили в Головному управлінні розвідки та показали унікальні кадри.

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У відомстві розповіли, що воїни "Стугни" та "Братства" спецпідрозділу Тимура Головного управління розвідки Міністерства оборони України провели унікальний рейд на територію тимчасово окупованого Криму. Цього разу військові добирались на півострів на гідроциклах.

"Мотивовані розвідники-спецпризначенці ГУР МО України продовжують свій славетний бойовий шлях, демонструючи хоробрість і холоднокровність під час бойових завдань", — наголосили в ГУР.

Нагадаємо, у тимчасово окупованому Криму на горі Бойка з'явився прапор України. Його вивісили активісти руху "Жовта Стрічка", аби нагадати, що Крим — це українська земля.