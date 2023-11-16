На гидроциклах в Крым — в ГУР показали уникальные кадры спецоперации на полуострове

Украинские бойцы перед рейдом в Крым. Фото: скриншот

Во временно оккупированном Крыму все чаще становится громко и ощутим украинский дух. Спецназовцы ГУР удачно работают и не перестают удивлять своей изобретательностью по поводу тайных операций на полуострове. На этот раз они добирались на гидроциклах.

Об этом сообщили в Главном управлении разведки и показали уникальные кадры.

Читайте также:

На гидроциклах в Крыму: спецоперация ГУР

В ведомстве рассказали, что воины "Стугни" и "Братства" спецподразделения Тимура Главного управления разведки Министерства обороны Украины провели уникальный рейд на территорию временно оккупированного Крыма. В этот раз военные добирались на полуостров на гидроциклах.

"Мотивированные разведчики-спецназначители ГУР МО Украины продолжают свой славный боевой путь, демонстрируя храбрость и хладнокровие во время боевых задач", — подчеркнули в ГУР.

Напомним, во временно оккупированном Крыму на горе Бойко появился флаг Украины. Его вывесили активисты движения "Желтая Лента", чтобы напомнить, что Крым — это украинская земля.