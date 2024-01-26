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На якому напрямку ЗСУ відбили найбільше ворожих атак — зведення Генштабу

26 січня 2024 08:46
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк
На якому напрямку ЗСУ відбили найбільше ворожих атак — зведення Генштабу
Українські військові на фронті. Фото: Генштаб ЗСУ
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк

За останню добу загарбники найбільше атакували на Мар'їнському напрямку — там Сили оборони відбили 25 атак. Загалом на фронті відбулося 82 бойових зіткнення. 

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ. 

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На Куп’янському напрямку Сили оборони відбили шість атак ворога біля Синьківки, Табаївки Харківської області та Стельмахівки Луганської області.  

На Лиманському напрямку загалом українські воїни відбили сім атак окупантів поблизу населених пунктів Терни, Торське Донецької області та Макіївки Луганської області.

На Бахмутському напрямку окупанти теж намагаються наступати. Наші військові відбили вісім ворожих атак неподалік Богданівки, Іванівського, Кліщіївки та Андріївки Донецької області. 

На Авдіївському напрямку загарбники не полишають спроб оточити Авдіївку, але Збройні сили стійко тримають оборону, завдаючи загарбникам значних втрат. Так, наші бійці протягом минулої доби відбили шість атак в районах населених пунктів Новобахмутівка, Степове, Авдіївка та ще 10 атак біля Первомайського та Невельського Донецької області.

На Мар’їнському напрямку українські воїни відбили 25 атак. Ворог наступає неподалік Георгіївки, Побєди та Новомихайлівки Донецької області.

На Запорізькому напрямку українські оборонці відбили три атаки ворога південно-східніше Роботиного Запорізької області. 

Удари ЗСУ по окупантах

Протягом минулої доби підрозділи ракетних військ завдали удари по трьох районах зосередження особового складу, озброєння  і військової техніки окупантів та ще по одній важливій цілі противника. 

Наші військові виснажують росіян уздовж всієї лінії фронту та завдають колосальних втрат. Загалом за останню добу на фронті відбулося 82 бойових зіткнення.

Втрати російських окупантів

За минулу добу українські захисники ліквідували 990 російських загарбників. Крім того, вони завдали ворогу втрат у військовій техніці, знищивши 8 танків, 16 броньованих машин, 15 артилерійських систем та багато іншого.

Загалом втрати ворога виглядають так:

  • особового складу — близько 380 600 (+990) осіб;
  • танків — 6 265 (+8) одиниць;
  • бойових броньованих машин — 11 637 (+16) одиниць;
  • артилерійських систем — 9 082 (+15) одиниці;
  • РСЗВ — 972 (+0) одиниці;
  • засоби ППО — 660 (+0) одиниць;
  • літаків — 331 (+0) одиниця;
  • гелікоптерів — 324 (+0) одиниці;
  • БпЛА оперативно-тактичного рівня — 7 033 (+0) одиниці;
  • крилатих ракет — 1 845 (+1) одиниць;
  • кораблів /катерів — 23 (+0) одиниці;
  • підводних човнів — 1 (+0) одиниця;
  • автомобільної техніки та автоцистерн — 12 064 (+20) одиниці;
  • спеціальної техніки — 1 425 (+5) одиниць.
втрати окупантів 26 січня
Втрати окупантів на 26 січня. Фото: Генштаб

Нагадаємо, 23 січня Сили оборони нейтралізували або знищили близько 200 різних ворожих БпЛА на Таврійському напрямку. Крім того, російська армія зменшилася на 394 особи.

Донецька область
обстріли
окупанти
Генштаб ЗСУ
війна в Україні

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