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На каком направлении ВСУ отразили больше всего вражеских атак — сводка Генштаба

26 января 2024 08:46
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк
На каком направлении ВСУ отразили больше всего вражеских атак — сводка Генштаба
Украинские военные на фронте. Фото: Генштаб ВСУ
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк

За последние сутки захватчики больше всего атаковали на Марьинском направлении — там Силы обороны отразили 25 атак. Всего на фронте произошло 82 боевых столкновения.

Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ.

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На Купянском направлении Силы обороны отразили шесть атак врага возле Синьковки, Табаевки Харьковской области и Стельмаховки Луганской области.

На Лиманском направлении всего украинские воины отразили семь атак оккупантов вблизи населенных пунктов Терны, Торское Донецкой области и Макеевки Луганской области.

На Бахмутском направлении оккупанты тоже пытаются наступать. Наши военные отбили восемь вражеских атак неподалеку от Богдановки, Ивановского, Клещеевки и Андреевки Донецкой области.

На Авдеевском направлении захватчики не оставляют попыток окружить Авдеевку, но Вооруженные силы стойко держат оборону, нанося захватчикам значительные потери. Так, наши бойцы за прошедшие сутки отбили шесть атак в районах населенных пунктов Новобахмутовка, Степовое, Авдеевка и еще 10 атак возле Первомайского и Невельского Донецкой области.

На Марьинском направлении украинские воины отразили 25 атак. Враг наступает неподалеку от Георгиевки, Победы и Новомихайловки Донецкой области.

На Запорожском направлении украинские защитники отбили три атаки врага юго-восточнее Работино Запорожской области.

Удары ВСУ по оккупантам

За прошедшие сутки подразделения ракетных войск нанесли удары по трем районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники оккупантов и еще по одной важной цели противника.

Наши военные истощают россиян вдоль всей линии фронта и наносят им колоссальные потери. Всего за последние сутки на фронте произошло 82 боевых столкновения.

Потери российских оккупантов

За прошедшие сутки украинские защитники ликвидировали 990 российских захватчиков. Кроме того, они нанесли врагу потери в военной технике, уничтожив 8 танков, 16 бронированных машин, 15 артиллерийских систем и многое другое.

В общем, потери врага выглядят следующим образом:

  • личного состава — около 380 600 (990) человек;
  • танков — 6 265 (+8) единиц;
  • боевых бронированных машин — 11 637 (+16) единиц;
  • артиллерийских систем — 9 082 (+15) единицы;
  • РСЗО — 972 (+0) единицы;
  • средства ПВО — 660 (+0) единиц;
  • самолетов — 331 (+0) единица;
  • вертолетов — 324 (+0) единицы;
  • БпЛА оперативно-тактического уровня — 7 033 (+0) единицы;
  • крылатых ракет — 1 845 (+1) единиц;
  • кораблей /катеров — 23 (+0) единицы;
  • подводных лодок — 1 (+0) единица;
  • автомобильной техники и автоцистерн — 12 064 (+20) единицы;
  • специальной техники — 1 425 (+5) единиц.
втрати окупантів 26 січня
Потери оккупантов на 26 января. Фото: Генштаб

Напомним, 23 января Силы обороны нейтрализовали или уничтожили около 200 различных враждебных БпЛА на Таврическом направлении. Кроме того, российская армия уменьшилась на 394 человека.

Донецкая область
обстрелы
оккупанты
Генштаб ВСУ
война в Украине

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