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На Івано-Франківщині пролунали вибухи

7 лютого 2024 07:32
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Вибухи в Івано-Франківській області 7 лютого — що відомо
Дим від вибухів. Ілюстративне фото: Associated Press
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк

Вранці середи 7 лютого в Івано-Франківській області пролунали вибухи. Наразі по всій Україні оголошена повітряна тривога.

Про це повідомляють місцеві пабліки.

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Вибухи в Івано-Франківській області 7 лютого

Місцеві Telegram-канали повідомили, що зранку 7 лютого в Івано-Франківській області пролунали вибухи.

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Напередодні у Повітряних силах попередили про крилаті ракети, які маневрували на перехресті Львівської, Тернопільської та Івано-Франківської областей. 

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Нагадаємо, близько 06:00 7 лютого по всій Україні оголосили повітряну тривогу, яка пов'язана з загрозою ракетних ударів та атакою БпЛА. 

Відтак, щонайменше чотири вибухи пролунали у Харківській області. За попередньою інформацією, росіяни завдали удару крилатими ракетами. Є пошкодження нежитлової інфраструктури.

Крім того, вибухи лунали у Миколаївській та Львівській областях, а також у Києві

вибух
обстріли
Івано-Франківська область
війна в Україні

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