Вибухи в Івано-Франківській області 7 лютого — що відомо

На Івано-Франківщині пролунали вибухи
Вранці середи 7 лютого в Івано-Франківській області пролунали вибухи. Наразі по всій Україні оголошена повітряна тривога.
Про це повідомляють місцеві пабліки.
Вибухи в Івано-Франківській області 7 лютого
Місцеві Telegram-канали повідомили, що зранку 7 лютого в Івано-Франківській області пролунали вибухи.
Напередодні у Повітряних силах попередили про крилаті ракети, які маневрували на перехресті Львівської, Тернопільської та Івано-Франківської областей.
Нагадаємо, близько 06:00 7 лютого по всій Україні оголосили повітряну тривогу, яка пов'язана з загрозою ракетних ударів та атакою БпЛА.
Відтак, щонайменше чотири вибухи пролунали у Харківській області. За попередньою інформацією, росіяни завдали удару крилатими ракетами. Є пошкодження нежитлової інфраструктури.
Крім того, вибухи лунали у Миколаївській та Львівській областях, а також у Києві.
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