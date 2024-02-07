Вибухи в Івано-Франківській області 7 лютого — що відомо

Дим від вибухів. Ілюстративне фото: Associated Press

Вранці середи 7 лютого в Івано-Франківській області пролунали вибухи. Наразі по всій Україні оголошена повітряна тривога.

Про це повідомляють місцеві пабліки.

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Вибухи в Івано-Франківській області 7 лютого

Місцеві Telegram-канали повідомили, що зранку 7 лютого в Івано-Франківській області пролунали вибухи.

Напередодні у Повітряних силах попередили про крилаті ракети, які маневрували на перехресті Львівської, Тернопільської та Івано-Франківської областей.

Нагадаємо, близько 06:00 7 лютого по всій Україні оголосили повітряну тривогу, яка пов'язана з загрозою ракетних ударів та атакою БпЛА.

Відтак, щонайменше чотири вибухи пролунали у Харківській області. За попередньою інформацією, росіяни завдали удару крилатими ракетами. Є пошкодження нежитлової інфраструктури.

Крім того, вибухи лунали у Миколаївській та Львівській областях, а також у Києві.