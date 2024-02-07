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В Ивано-Франковской области прогремели взрывы

7 февраля 2024 07:32
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк
Взрывы в Ивано-Франковской области 7 февраля — что известно
Дым от взрывов. Иллюстративное фото: Associated Press
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк

Утром среды 7 февраля в Ивано-Франковской области прогремели взрывы. По всей Украине объявлена воздушная тревога.

Об этом сообщают местные паблики.

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Взрывы в Ивано-Франковской области 7 февраля

Местные Telegram-каналы сообщили, что утром 7 февраля в Ивано-Франковской области прогремели взрывы.

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Накануне в Воздушных силах предупредили о крылатых ракетах, которые маневрировали на перекрестке Львовской, Тернопольской и Ивано-Франковской областей.

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Напомним, около 06:00 7 февраля по всей Украине объявили воздушную тревогу, связанную с угрозой ракетных ударов и атакой БпЛА.

Так, по меньшей мере четыре взрыва прогремели в Харьковской области. По предварительной информации, россияне нанесли удар крылатыми ракетами. Есть повреждения нежилой инфраструктуры.

Кроме того, взрывы раздавались в Николаевской и Львовской областях, а также в Киеве.

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обстрелы
Ивано-Франковская область
война в Украине

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