Взрывы в Ивано-Франковской области 7 февраля — что известно

Дым от взрывов. Иллюстративное фото: Associated Press

Утром среды 7 февраля в Ивано-Франковской области прогремели взрывы. По всей Украине объявлена воздушная тревога.

Об этом сообщают местные паблики.

Читайте также:

Взрывы в Ивано-Франковской области 7 февраля

Местные Telegram-каналы сообщили, что утром 7 февраля в Ивано-Франковской области прогремели взрывы.

Накануне в Воздушных силах предупредили о крылатых ракетах, которые маневрировали на перекрестке Львовской, Тернопольской и Ивано-Франковской областей.

Напомним, около 06:00 7 февраля по всей Украине объявили воздушную тревогу, связанную с угрозой ракетных ударов и атакой БпЛА.

Так, по меньшей мере четыре взрыва прогремели в Харьковской области. По предварительной информации, россияне нанесли удар крылатыми ракетами. Есть повреждения нежилой инфраструктуры.

Кроме того, взрывы раздавались в Николаевской и Львовской областях, а также в Киеве.