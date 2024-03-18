На Херсонщині триває розмінування — в ДСНС назвали кількість знешкоджених вибухівок

Сапери ДСНС розміновують території. Ілюстративне фото: РБК-Україна

У Херсонській області українські сапери продовжують розмінування територій після бойових дій з окупантами в регіоні. Загалом співробітникам Державної служби надзвичайних ситуацій України вже вдалося знешкодити понад 42 тис. вибухонебезпечних предметів.

Про це повідомила пресслужба ДСНС у Telegram в понеділок, 18 березня.

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Розмінування територій Херсонщини

На Херсонщині триває активне розмінування територій після загарбників. Саперам ДСНС від початку повномасштабного вторгнення вдалося знешкодити 42806 вибухонебезпечних предметів на територіях, де були запеклі бої з росіянами.

Загалом співробітниками ДСНС вже здійснено 11012 залучень і варто зауважити, що на сьогодні розміновано понад 13 тис. га територій.

Рятувальники нагадують, що у випадку виявлення підозрілого предмета, ні в якому разі не можна торкатися до нього, тому що це може призвести до летальних випадків.

"При виявленні вибухонебезпечного предмета телефонуйте за номером 101", — наголосили в ДСНС.

Нагадаємо, на Харківщині у 2024 році планують обстежити та розмінувати майже третину замінованих земель. Йдеться про площу розміром 180 тис. гектарів.

Також. ми писали, що ЄС передав Державній службі спеціального транспорту України систему розмінування DOK-ING MV-10. Вона допомагає саперам дистанційно знешкоджувати міни на Миколаївщині.