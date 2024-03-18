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На Херсонщине продолжается разминирование — в ГСЧС назвали количество обезвреженных взрывчаток

18 марта 2024 18:28
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Карина Янина
Карина Янина
редактор
На Херсонщине продолжается разминирование — в ГСЧС назвали количество обезвреженных взрывчаток
Саперы ГСЧС разминируют территории. Иллюстративное фото: РБК-Украина
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Карина Янина
Карина Янина
редактор

В Херсонской области украинские саперы продолжают разминирование территорий после боевых действий с оккупантами в регионе. В общей сложности сотрудникам Государственной службы чрезвычайных ситуаций Украины уже удалось обезвредить более 42 тыс. взрывоопасных предметов.

Об этом сообщила пресс-служба ГСЧС в Telegram в понедельник, 18 марта.

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Разминирование территорий Херсонщины

В Херсонской области продолжается активное разминирование территорий после захватчиков. Саперам ГСЧС с начала полномасштабного вторжения удалось обезвредить 42 806 взрывоопасных предметов на территориях, где были ожесточенные бои с россиянами.

Всего сотрудниками ГСЧС уже осуществлено 11012 привлечений и стоит заметить, что на сегодняшний день разминировано более 13 тыс. га территорий.

Спасатели напоминают, что в случае обнаружения подозрительного предмета, ни в коем случае нельзя прикасаться к нему, потому что это может привести к летальным случаям.

"При обнаружении взрывоопасного предмета звоните по номеру 101", — отметили в ГСЧС.

Напомним, в Харьковской области в 2024 году планируют обследовать и разминировать почти треть заминированных земель. Речь идет о площади размером 180 тыс. гектаров.

Также мы писали, что ЕС передал Государственной службе специального транспорта Украины систему разминирования DOK-ING MV-10. Она помогает саперам дистанционно обезвреживать мины в Николаевской области.

война
ГСЧС
Украина
Херсонская область
мины
разминирование

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