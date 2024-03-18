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На Херсонщині здетонував ворожий FPV-дрон, який підібрали місцеві — є загиблі

18 березня 2024 21:15
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька
На Херсонщині здетонував ворожий FPV-дрон, який підібрали місцеві — є загиблі
FPV-дрон. Ілюстративне фото: drontech
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька

У селі Львове Бериславського району Херсонської області в понеділок, 18 березня, загинули троє мешканців. Це сталося внаслідок детонування боєприпасу на FPV-дрон.

Про це повідомив голова ОВА Олександр Прокудін в Telegram.

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"Чоловіки 45, 55 та 67 років принесли додому раніше знайдений на подвір’ї FPV-дрон та почали його розбирати. Внаслідок чого здетонував боєприпас", — йдеться у повідомленні.

Відомо, що всі троє отримали тяжкі поранення і померли дорогою до лікарні. 

Прокудін закликав громадян бути вкрай обережними та не підбирати підозрілі предмети. 

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Скриншот допису Прокудіна

Нагадаємо, 14 березня російські війська завдали удару по центру Херсона. Внаслідок обстрілу зруйнований житловий будинок.

Також ми писали, що 12 березня загарбники атакували Кривий Ріг Дніпропетровської області. Відомо про 51 постраждалого внаслідок обстрілу.

безпілотники
Херсонська область
дрони
війна в Україні

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