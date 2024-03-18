На Херсонщине сдетонировал вражеский FPV-дрон, который подобрали местные — есть погибшие

FPV-дрон. Иллюстративное фото: drontech

В селе Львовое Бериславского района Херсонской области в понедельник, 18 марта, погибли три жителя. Это произошло в результате детонирования боеприпаса на FPV-дроне.

Об этом сообщил глава ОВА Александр Прокудин в Telegram.

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FPV-дрон сдетонировал

"Мужчины 45, 55 и 67 лет принесли домой ранее найденный во дворе FPV-дрон и начали его разбирать. В результате чего сдетонировал боеприпас", — говорится в сообщении.

Известно, что все трое получили тяжелые ранения и скончались по дороге в больницу.

Прокудин призвал граждан быть крайне аккуратными и не подбирать подозрительные предметы.

Скриншот поста Прокудина

Напомним, 14 марта российские войска нанесли удар по центру Херсона. В результате обстрела разрушен жилой дом.

Также мы писали, что 12 марта захватчики атаковали Кривой Рог Днепропетровской области. Известно о 51 пострадавшем в результате обстрела.