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На Хмельниччині пролунали вибухи

5 січня 2024 09:01
оновлено: 09:41
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Вибухи у Хмельницькій області 5 січня — є загроза удару БпЛА
Дим від вибуху. Фото: з відкритих джерел
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк

Сьогодні вранці у Старокостянтинові (Хмельницька область) пролунав вибух. В регіоні оголошена повітряна тривога через загрозу атаки ворожих ударних дронів.

Про це повідомляють Повітряні сили та місцеві пабліки.

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Вибухи у Хмельницькій області 5 січня

Оновлено 09:40. Моніторингові канали повідомляють, що у напрямку Хмельницького рухається "шахед". 

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Оновлено 09:30. На Хмельниччині пролунали повторні вибухи. 

Сьогодні близько 08:55 у Старокостянтинові Хмельницької області пролунав вибух. В низці регіонів України оголошено повітряну тривогу через загрозу удару БпЛА та застосування балістичної зброї з південного сходу.

повітряна тривога в Україні 5 січня
Повітряна тривога в Україні 5 січня. Фото: скриншот

Як відомо, спершу повітряна тривога пролунала у західних областях через загрозу застосування ударних ворожих БпЛА.

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Згодом "почервоніли" південні області. Це пов'язано із загрозою застосування балістичного озброєння з південного сходу. 

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Нагадаємо, окупанти завдали ракетного удару та накрили артилерією село Липці Харківської області, жертв та руйнувань немає. Також противник атакував місто Вовчанськ у Чугуївському районі, внаслідок чого було пошкоджено один приватний будинок, але без жертв. 

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