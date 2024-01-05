Вибухи у Хмельницькій області 5 січня — є загроза удару БпЛА

Дим від вибуху. Фото: з відкритих джерел

Сьогодні вранці у Старокостянтинові (Хмельницька область) пролунав вибух. В регіоні оголошена повітряна тривога через загрозу атаки ворожих ударних дронів.

Про це повідомляють Повітряні сили та місцеві пабліки.

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Оновлено 09:40. Моніторингові канали повідомляють, що у напрямку Хмельницького рухається "шахед".

Оновлено 09:30. На Хмельниччині пролунали повторні вибухи.

Сьогодні близько 08:55 у Старокостянтинові Хмельницької області пролунав вибух. В низці регіонів України оголошено повітряну тривогу через загрозу удару БпЛА та застосування балістичної зброї з південного сходу.

Повітряна тривога в Україні 5 січня. Фото: скриншот

Як відомо, спершу повітряна тривога пролунала у західних областях через загрозу застосування ударних ворожих БпЛА.

Згодом "почервоніли" південні області. Це пов'язано із загрозою застосування балістичного озброєння з південного сходу.

Нагадаємо, окупанти завдали ракетного удару та накрили артилерією село Липці Харківської області, жертв та руйнувань немає. Також противник атакував місто Вовчанськ у Чугуївському районі, внаслідок чого було пошкоджено один приватний будинок, але без жертв.