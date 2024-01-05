Взрывы в Хмельницкой области 5 января — угроза удара БпЛА

Дым от взрыва. Фото: из открытых источников

Сегодня утром в Староконстантинове (Хмельницкая область) раздался взрыв. В регионе объявлена воздушная тревога из-за угрозы атаки вражеских ударных дронов.

Об этом сообщают воздушные силы и местные паблики.

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Сегодня около 08:55 в Староконстантине Хмельницкой области раздался взрыв. В ряде регионов Украины объявлена воздушная тревога из-за угрозы удара БпЛА и применения баллистического вооружения с юго-востока.

Воздушная тревога в Украине 5 января Фото: скриншот

Как известно, сначала воздушная тревога прозвучала в западных областях из-за угрозы применения ударных вражеских БпЛА.

Впоследствии "покраснели" южные области. Это связано с угрозой применения баллистического вооружения с юго-востока.

Напомним, кафиры нанесли ракетный удар и накрыли артиллерией село Липцы Харьковской области, жертв и разрушений нет. Также противник атаковал город Волчанск в Чугуевском районе, в результате чего был поврежден один частный дом, но без жертв.