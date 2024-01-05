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В Хмельницкой области раздались взрывы

5 января 2024 09:01
обновлено: 09:31
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк
Взрывы в Хмельницкой области 5 января — угроза удара БпЛА
Дым от взрыва. Фото: из открытых источников
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк

Сегодня утром в Староконстантинове (Хмельницкая область) раздался взрыв. В регионе объявлена воздушная тревога из-за угрозы атаки вражеских ударных дронов.

Об этом сообщают воздушные силы и местные паблики.

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Сегодня около 08:55 в Староконстантине Хмельницкой области раздался взрыв. В ряде регионов Украины объявлена воздушная тревога из-за угрозы удара БпЛА и применения баллистического вооружения с юго-востока.

воздушная тревога в Украине 5 января
Воздушная тревога в Украине 5 января Фото: скриншот

Как известно, сначала воздушная тревога прозвучала в западных областях из-за угрозы применения ударных вражеских БпЛА.

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Впоследствии "покраснели" южные области. Это связано с угрозой применения баллистического вооружения с юго-востока.

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Напомним, кафиры нанесли ракетный удар и накрыли артиллерией село Липцы Харьковской области, жертв и разрушений нет. Также противник атаковал город Волчанск в Чугуевском районе, в результате чего был поврежден один частный дом, но без жертв.

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