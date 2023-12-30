На Київщині російську ракету збили зі стрілецької зброї — деталі

Ракета летить в небі. Ілюстративне фото: Wikipedia

У Київській області бійці Національної гвардії України збили крилату ракету 29 грудня. Знищити ворожу ціль вдалося зі стрілецької зброї.

Про це повідомляє Нацгвардія.

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Збили ракету зі стрілецької зброї

Відомо, що під час масованого ракетного обстрілу України 29 грудня мобільна вогнева група гвардійців 27 Печерської бригади збила ворожу крилату ракету.

Після того, як нацгвардійці виявили ціль у напрямку Києва, вони відкрили вогонь з кулеметів.

Бойова частина збитої російської ракети. Фото: Нацгвардія

Під час огляду місця падіння уламків встановили, що в результаті ураження у ракеті відбулась детонація паливних баків, через що вона втратила керування та висоту. А детонація бойової частини ракети не відбулася.

Скриншот допису Нацгвардії

Нагадаємо, що вчора окупанти атакували Київ. Внаслідок ворожих обстрілів є поранені та загиблі. Постраждали цивільні об'єкти.

Також стало відомо, що у Києві зросла кількість загиблих внаслідок російського обстрілу 29 грудня. Наразі відомо про 16 жертв.

Крім того, міський голова столиці Віталій Кличко оголосив 1 січня днем жалоби. За його словами, атака на Київ 29 грудня стала найбільшою за кількістю жертв серед мирних мешканців міста.