В Киевской области российскую ракету сбили из стрелкового оружия — детали
В Киевской области бойцы Национальной гвардии Украины сбили крылатую ракету 29 декабря. Уничтожить вражескую цель удалось из стрелкового оружия.
Об этом сообщает Нацгвардия.
Сбили ракету из стрелкового оружия
Известно, что во время массированного ракетного обстрела Украины 29 декабря мобильная огневая группа гвардейцев 27-й Печерской бригады сбила вражескую крылатую ракету.
После того как нацгвардейцы обнаружили цель в направлении Киева, они открыли огонь из пулеметов.
В ходе осмотра места падения обломков установили, что в результате поражения в ракете произошла детонация топливных баков, из-за чего она потеряла управление и высоту. А детонация боевой части ракеты не произошла.
Напомним, что вчера оккупанты атаковали Киев. В результате вражеских обстрелов ранены и погибли. Пострадали гражданские объекты.
Также стало известно, что в Киеве возросло число погибших в результате российских обстрелов 29 декабря. Пока известно о 16 жертвах.
Кроме того, городской голова столицы Виталий Кличко объявил 1 января днем траура. По его словам, атака на Киев 29 декабря стала самой большой по количеству жертв среди мирных жителей города.
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