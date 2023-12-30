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В Киевской области российскую ракету сбили из стрелкового оружия — детали

30 декабря 2023 16:00
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая
В Киевской области российскую ракету сбили из стрелкового оружия — детали
Ракета летит в небе. Иллюстративное фото: Wikipedia
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая

В Киевской области бойцы Национальной гвардии Украины сбили крылатую ракету 29 декабря. Уничтожить вражескую цель удалось из стрелкового оружия.

Об этом сообщает Нацгвардия.

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Сбили ракету из стрелкового оружия

Известно, что во время массированного ракетного обстрела Украины 29 декабря мобильная огневая группа гвардейцев 27-й Печерской бригады сбила вражескую крылатую ракету.

После того как нацгвардейцы обнаружили цель в направлении Киева, они открыли огонь из пулеметов.

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Боевая часть сбитой российской ракеты. Фото: Нацгвардия

В ходе осмотра места падения обломков установили, что в результате поражения в ракете произошла детонация топливных баков, из-за чего она потеряла управление и высоту. А детонация боевой части ракеты не произошла.

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Скриншот поста Нацгвардии

Напомним, что вчера оккупанты атаковали Киев. В результате вражеских обстрелов ранены и погибли. Пострадали гражданские объекты.

Также стало известно, что в Киеве возросло число погибших в результате российских обстрелов 29 декабря. Пока известно о 16 жертвах.

Кроме того, городской голова столицы Виталий Кличко объявил 1 января днем траура. По его словам, атака на Киев 29 декабря стала самой большой по количеству жертв среди мирных жителей города.

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