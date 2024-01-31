На кримському аеродромі сталася масштабна пожежа — що відомо
В тимчасово окупованому Криму у районі аеродрому Бельбек щось сильно палає. Така пожежа сталася сьогодні, 31 січня.
Про це повідомляє Telegram-канал "Крымский ветер".
Що відомо про пожежу в Криму 31 січня
Зазначається, що цю пожежу можна побачити з усіх районів Севастополя. До того району вирушило багато пожежних машин.
Своєю чергою окупаційна адміністрація каже, що в Севастополі спрацювала система ППО.
"За інформацією від Рятувальної служби Севастополя, наразі зафіксовано повідомлення про падіння уламків на пустирі в районі Любимівки. На місце направлено всі служби. Триває контроль обстановки", — написав так званий "губернатор" Севастополя Михайло Развожаєв.
Нагадаємо, раніше в Москві сталася чергова пожежа на столичній ТЕЦ-23 на Монтажній вулиці міського району Гольяново. За попередньою інформацією, там вибухнув трансформатор.
Читайте Новини.LIVE!