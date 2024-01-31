На кримському аеродромі сталася масштабна пожежа — що відомо

Пожежа в Криму. Фото: Крымский ветер

В тимчасово окупованому Криму у районі аеродрому Бельбек щось сильно палає. Така пожежа сталася сьогодні, 31 січня.

Про це повідомляє Telegram-канал "Крымский ветер".

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Зазначається, що цю пожежу можна побачити з усіх районів Севастополя. До того району вирушило багато пожежних машин.

Скриншот допису з Telegram "Крымский ветер"

Своєю чергою окупаційна адміністрація каже, що в Севастополі спрацювала система ППО.

Пожежа в Криму. Фото: Крымский ветер

"За інформацією від Рятувальної служби Севастополя, наразі зафіксовано повідомлення про падіння уламків на пустирі в районі Любимівки. На місце направлено всі служби. Триває контроль обстановки", — написав так званий "губернатор" Севастополя Михайло Развожаєв.

Скриншот допису з Telegram "РаZVожаев"

Нагадаємо, раніше в Москві сталася чергова пожежа на столичній ТЕЦ-23 на Монтажній вулиці міського району Гольяново. За попередньою інформацією, там вибухнув трансформатор.