На крымском аэродроме произошел масштабный пожар — что известно

Пожар в Крыму. Фото: Крымский ветер

Во временно оккупированном Крыму в районе аэродрома Бельбек что-то сильно пылает. Такой пожар произошел сегодня, 31 января.

Об этом сообщает Telegram-канал "Крымский ветер".

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Отмечается, что этот пожар можно увидеть из всех районов Севастополя. В этот район отправилось много пожарных машин.

Скриншот сообщения из Telegram "Крымский ветер"

В свою очередь оккупационная администрация говорит, что в Севастополе сработала система ПВО.

Пожар в Крыму Фото: Крымский ветер

"По информации от Спасательной службы Севастополя, зафиксировано сообщение о падении обломков на пустыре в районе Любимовки. На место направлены все службы. Продолжается контроль обстановки", — написал так называемый "губернатор" Севастополя Михаил Развожаев.

Скриншот сообщения из Telegram "РаZVожаев"

Напомним, ранее в Москве произошел очередной пожар на столичной ТЭЦ-23 на Монтажной улице городского района Гольяново. По предварительной информации, там взорвался трансформатор.