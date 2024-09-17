Бої у Курській області — росіяни здаються у полон через нестачу їжі та боєприпасів

Російський військовий здається у полон. Фото: скриншот

Під час запеклих боїв на Курському напрямку Сухопутні війська Збройних сил України вчергове поповнили обмінний фонд. Росіяни були змушені підняти білий прапор, оскільки залишилися без провізії та боєприпасів.

Про це повідомив командувач Сухопутних військ ЗСУ Олександр Павлюк в Facebook у вівторок, 17 вересня.

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Україна вчергове поповнила обмінний фонд

За словами Павлюка, після п'яти днів інтенсивних боїв, росіяни опинились в критичній ситуації, бо залишилися без води та боєприпасів. Це змусило їх підняти білий прапор і здатися у полон.

"Того дня окрема механізована Степова бригада Сухопутних військ взяла у полон 13 росіян, четверо з них мали серйозні поранення", — йдеться у повідомленні.

Захоплені російські військові стануть частиною обмінного фонду, що допоможе повернути додому із полону українських захисників.