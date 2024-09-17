Бои в Курской области — россияне сдаются в плен из-за нехватки пищи и боеприпасов

В Курской области россияне массово сдаются в плен — в ВСУ показали видео
Во время ожесточенных боев на Курском направлении Сухопутные войска Вооруженных сил Украины в очередной раз пополнили обменный фонд. Россияне были вынуждены поднять белый флаг, поскольку остались без провизии и боеприпасов.
Об этом сообщил командующий Сухопутными войсками ВСУ Александр Павлюк в Facebook во вторник, 17 сентября.
Украина в очередной раз пополнила обменный фонд
По словам Павлюка, после пяти дней интенсивных боев, россияне оказались в критической ситуации, потому что остались без воды и боеприпасов. Это заставило их поднять белый флаг и сдаться в плен.
"В тот день отдельная механизированная Степная бригада Сухопутных войск взяла в плен 13 россиян, четверо из них получили серьезные ранения", — говорится в сообщении.
Захваченные российские военные станут частью обменного фонда, что поможет вернуть домой из плена украинских защитников.
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