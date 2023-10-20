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На Луганщині ворог роздає колаборантам квартири українців, — Спротив

20 жовтня 2023 00:37
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор
На Луганщині ворог роздає колаборантам квартири українців, — Спротив
Військовий РФ біля броньовика. Фото: Новини.LIVE
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор

Окупаційна адміністрація тимчасово захоплених районів Луганської області вирішила щедро віддячити своїм посіпакам. Вона почала віддавати їм захоплене житло українців.

Про це повідомляє Центр Національного спротиву.

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У Центрі Національного спротиву повідомили, що перші 30 квартир отримали "ветерани" та працівники адміністрації.

"Йдеться про квартири, які лишили українці через окупацію. Такі квартири окупанти спочатку оголосили "безгосподарним майном" на підставі цього націоналізували й тепер видають зрадникам", — йдеться в повідомленні.

У Центрі зауважують, що всі документи на захоплене житло не мають юридичної сили.

"Усі "власники" квартир будуть притягнуті до відповідальності після звільнення області", — додать у Центрі.

Нагадаємо, російський агент готував теракт у Києві біля станції метро "Арсенальна". За процесуального керівництва Луганської обласної прокуратури повідомлено про підозру агенту російських спецслужб. 

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