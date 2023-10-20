В Луганской области враг раздает коллаборантам квартиры украинцев, — Сопротивление
Оккупационная администрация временно захваченных районов Луганской области решила щедро отблагодарить своих приспешников. Она начала отдавать им отобранное жилье украинцев.
Об этом сообщает Центр Национального сопротивления.
Враг отдает квартиры своим приспешникам
В Центре Национального сопротивления сообщили, что первые 30 квартир получили "ветераны" и сотрудники администрации.
"Речь идет о квартирах, которые оставили украинцы из-за оккупации. Такие квартиры оккупанты сначала объявили "бесхозяйственным имуществом" на основании этого национализировали и теперь выдают предателям", — говорится в сообщении.
В Центре отмечают, что все документы на захваченное жилье не имеют юридической силы.
"Все "владельцы" квартир будут привлечены к ответственности после освобождения области", — добавили в Центре.
Напомним, российский агент готовил теракт в Киеве около станции метро "Арсенальная". При процессуальном руководстве Луганской областной прокуратуры объявлено о подозрении агенту российских спецслужб.
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