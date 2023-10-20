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В Луганской области враг раздает коллаборантам квартиры украинцев, — Сопротивление

20 октября 2023 00:37
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор
В Луганской области враг раздает коллаборантам квартиры украинцев, — Сопротивление
Военный РФ возле броневика. Фото: Новини.LIVE
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор

Оккупационная администрация временно захваченных районов Луганской области решила щедро отблагодарить своих приспешников. Она начала отдавать им отобранное жилье украинцев.

Об этом сообщает Центр Национального сопротивления.

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В Центре Национального сопротивления сообщили, что первые 30 квартир получили "ветераны" и сотрудники администрации.

"Речь идет о квартирах, которые оставили украинцы из-за оккупации. Такие квартиры оккупанты сначала объявили "бесхозяйственным имуществом" на основании этого национализировали и теперь выдают предателям", — говорится в сообщении.

В Центре отмечают, что все документы на захваченное жилье не имеют юридической силы.

"Все "владельцы" квартир будут привлечены к ответственности после освобождения области", — добавили в Центре.

Напомним, российский агент готовил теракт в Киеве около станции метро "Арсенальная". При процессуальном руководстве Луганской областной прокуратуры объявлено о подозрении агенту российских спецслужб.

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