На Одещині повідомляють про вибухи — що відомо
В Одеській області повідомляють про вибухи. Подробиці наразі з'ясовуються.
Про це повідомили у Повітряних силах.
Ворог вдарив по Одесі
"Одеса та Одеський район, прошу не нехтувати повітряною тривогою та бути в укриттях до відбою!", — говориться у повідомленні Одеської ОВА.
Наразі повідомляється, що в Одесі пролунав вибух.
Нагадаємо, станом на 4 грудня ворожий флот продовжує своє патрулювання у Чорному морі біля берегів тимчасово окупованого Криму. Однак ракетоносіїв на чергуванні наразі не зафіксовано, проте ситуація може змінитися будь-якої миті.
Також ми писали, що очікувати, що взимку крижані брили заважатимуть росіянам виводити ракетоносії у Чорне море, не варто. Впливає на ситуацію лише тривалість світлового дня.
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