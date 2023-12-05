На Одещині повідомляють про вибухи — що відомо

Вибух в Одесі. Фото ілюстративне: росСМИ

В Одеській області повідомляють про вибухи. Подробиці наразі з'ясовуються.

Про це повідомили у Повітряних силах.

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"Одеса та Одеський район, прошу не нехтувати повітряною тривогою та бути в укриттях до відбою!", — говориться у повідомленні Одеської ОВА.

Наразі повідомляється, що в Одесі пролунав вибух.

В Одесі чутно вибух. Фото: скриншот

Нагадаємо, станом на 4 грудня ворожий флот продовжує своє патрулювання у Чорному морі біля берегів тимчасово окупованого Криму. Однак ракетоносіїв на чергуванні наразі не зафіксовано, проте ситуація може змінитися будь-якої миті.

Також ми писали, що очікувати, що взимку крижані брили заважатимуть росіянам виводити ракетоносії у Чорне море, не варто. Впливає на ситуацію лише тривалість світлового дня.