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В Одесской области сообщают о взрывах — что известно

5 декабря 2023 21:06
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор
В Одесской области сообщают о взрывах — что известно
Взрыв в Одессе. Фото иллюстративный: росСМИ
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор

В Одесской области сообщают о взрывах. Подробности выясняются.

Об этом сообщили в Воздушных силах.

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"Одесса и Одесский район, прошу не пренебрегать воздушной тревогой и быть в укрытиях к отбою!", — говорится в сообщении Одесской ОВА.

В настоящее время сообщается, что в Одессе раздался взрыв.

ПВО
В Одессе слышен взрыв. Фото: скриншот

Напомним, на 4 декабря вражеский флот продолжает свое патрулирование в Черном море у берегов временно оккупированного Крыма. Однако ракетоносители на дежурстве пока не зафиксированы, однако ситуация может измениться в любой момент.

Также мы писали, что ожидать, что зимой ледяные глыбы будут мешать россиянам выводить ракетоносители в Черное море, не стоит. Влияет на ситуацию только продолжительность светового дня.

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