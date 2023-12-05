В Одесской области сообщают о взрывах — что известно

Взрыв в Одессе. Фото иллюстративный: росСМИ

В Одесской области сообщают о взрывах. Подробности выясняются.

Об этом сообщили в Воздушных силах.

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"Одесса и Одесский район, прошу не пренебрегать воздушной тревогой и быть в укрытиях к отбою!", — говорится в сообщении Одесской ОВА.

В настоящее время сообщается, что в Одессе раздался взрыв.

В Одессе слышен взрыв. Фото: скриншот

Напомним, на 4 декабря вражеский флот продолжает свое патрулирование в Черном море у берегов временно оккупированного Крыма. Однако ракетоносители на дежурстве пока не зафиксированы, однако ситуация может измениться в любой момент.

Также мы писали, что ожидать, что зимой ледяные глыбы будут мешать россиянам выводить ракетоносители в Черное море, не стоит. Влияет на ситуацию только продолжительность светового дня.