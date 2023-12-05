В Одесской области сообщают о взрывах — что известно
В Одесской области сообщают о взрывах. Подробности выясняются.
Об этом сообщили в Воздушных силах.
Враг ударил по Одессе
"Одесса и Одесский район, прошу не пренебрегать воздушной тревогой и быть в укрытиях к отбою!", — говорится в сообщении Одесской ОВА.
В настоящее время сообщается, что в Одессе раздался взрыв.
Напомним, на 4 декабря вражеский флот продолжает свое патрулирование в Черном море у берегов временно оккупированного Крыма. Однако ракетоносители на дежурстве пока не зафиксированы, однако ситуация может измениться в любой момент.
Также мы писали, что ожидать, что зимой ледяные глыбы будут мешать россиянам выводить ракетоносители в Черное море, не стоит. Влияет на ситуацию только продолжительность светового дня.
Читайте Новини.LIVE!