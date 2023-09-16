На окупованій частині Запоріжжя росіяни активізували "віджим" майна, — Федоров

Міський голова Мелітополя Іван Федоров. Фото: dw.com

Міський голова Мелітополя Іван Федоров розповів, як загарбники обходять житлові квартали на окупованій частині Запорізької області. За його словами росіяни "проводять поквартирні рейди".

Про це Федоров розповів в ефірі телемарафону.

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"Якщо господарів вдома не застали — ліплять на двері вимогу з’явитися в комендатуру з документами. Якщо власники не приходять, житло визнають "безхазяйним" і заселяють туди військових чи завезених цивільних. Якщо власники вдома, а квартира дуже сподобалася, то житло "націоналізують", а господарям дають добу, щоб зібрати речі", — зазначив Федоров.

Нагадаємо, що ворог у тимчасово окупованому Маріуполі не збирається надавати житло тим, хто його втратив. Натомість нове житло просто виставляють на продаж.

Також ми повідомляли, що російські окупанти у Мелітополі розставили вежі для прослуховування. Загарбники пильно слідкують за "незгодними".

Додамо, що голова тимчасово окупованого Мелітополя Іван Федоров заявив, що в місті пролунав вибух. Наразі деталі ситуації з'ясовуються.