Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Війна arrow На окупованій частині Запоріжжя росіяни активізували "віджим" майна, — Федоров arrow

На окупованій частині Запоріжжя росіяни активізували "віджим" майна, — Федоров

16 вересня 2023 05:27
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор
На окупованій частині Запоріжжя росіяни активізували "віджим" майна, — Федоров
Міський голова Мелітополя Іван Федоров. Фото: dw.com
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор

Міський голова Мелітополя Іван Федоров розповів, як загарбники обходять житлові квартали на окупованій частині Запорізької області. За його словами росіяни "проводять поквартирні рейди".

Про це Федоров розповів в ефірі телемарафону.

Читайте також:

Як окупанти відбирають у людей житло  

"Якщо господарів вдома не застали — ліплять на двері вимогу з’явитися в комендатуру з документами. Якщо власники не приходять, житло визнають "безхазяйним" і заселяють туди військових чи завезених цивільних. Якщо власники вдома, а квартира дуже сподобалася, то житло "націоналізують", а господарям дають добу, щоб зібрати речі", — зазначив Федоров.

Нагадаємо, що ворог у тимчасово окупованому Маріуполі не збирається надавати житло тим, хто його втратив. Натомість нове житло просто виставляють на продаж.

Також ми повідомляли, що російські окупанти у Мелітополі розставили вежі для прослуховування. Загарбники пильно слідкують за "незгодними".

Додамо, що голова тимчасово окупованого Мелітополя Іван Федоров заявив, що в місті пролунав вибух. Наразі деталі ситуації з'ясовуються.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Новина з відео

20:14Гордон на Хрещатику облаяв чоловіка у військовій формі

Новина з відео

09:07 На в'їзді до Києва зупиняють та перевіряють кожну автівку: в чому причина

13:30 Військовий патруль перевірив захисників, з якими скандалив Гордон

23:45 Банки почнуть блокувати рахунки: які суми тепер вважають підозрілими

13:06 Ляшко розповів про нові правила мобілізації: як тепер працюватиме ВЛК

None

"Наша справа": гроші на дощові каналізації виділяють, а Київ продовжує затоплювати

19:52 "Домашній тиран та насильник": ексдружина українського зіркового актора про їхнє сімейне життя

17:31"Кажемо "ні" всім українським олігархам": Польща ухвалила рішення щодо імпорту зерна

09:07 Циганков залишить "Жирону": коли й куди перейде українець

Новина з фото

16:36 У Львові СБУ затримала головного державного інспектора митного поста "Краківець"

Новина з відео

12:51 Тягнули на комісію прямо з ліжка: працівники ТЦК увірвались до приватного помешкання

Актуальне по темі

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз