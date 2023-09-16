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На оккупированной части Запорожья россияне активизировали "отжим" имущества, — Федоров

16 сентября 2023 05:27
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор
На оккупированной части Запорожья россияне активизировали "отжим" имущества, — Федоров
Городской голова Мелитополя Иван Федоров. Фото: dw.com
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор

Мэр Мелитополя Иван Федоров рассказал, как захватчики обходят жилые кварталы на оккупированной части Запорожской области. По его словам, россияне "проводят поквартирные рейды".

Об этом Федоров рассказал в эфире телемарафона.

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"Если хозяев дома не застали — лепят на дверь требование явиться в комендатуру с документами. Если владельцы не приходят, жилье признают "бесхозным" и заселяют туда военных или завезенных гражданских. Если владельцы дома, а квартира очень понравилась, то жилье "национализируют", а хозяевам дают сутки, чтобы собрать вещи", — отметил Федоров.

Напомним, что враг во временно оккупированном Мариуполе не собирается предоставлять жилье потерявшим его. Вместо этого новое жилье просто выставляют на продажу.

Также мы сообщали, что российские оккупанты в Мелитополе расставили башни для прослушивания. Захватчики внимательно следят за "несогласными".

Добавим, что глава временно оккупированного Мелитополя Иван Федоров заявил, что в городе раздался взрыв. Пока детали ситуации выясняются.

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