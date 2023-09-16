На оккупированной части Запорожья россияне активизировали "отжим" имущества, — Федоров

Городской голова Мелитополя Иван Федоров. Фото: dw.com

Мэр Мелитополя Иван Федоров рассказал, как захватчики обходят жилые кварталы на оккупированной части Запорожской области. По его словам, россияне "проводят поквартирные рейды".

Об этом Федоров рассказал в эфире телемарафона.

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"Если хозяев дома не застали — лепят на дверь требование явиться в комендатуру с документами. Если владельцы не приходят, жилье признают "бесхозным" и заселяют туда военных или завезенных гражданских. Если владельцы дома, а квартира очень понравилась, то жилье "национализируют", а хозяевам дают сутки, чтобы собрать вещи", — отметил Федоров.

Напомним, что враг во временно оккупированном Мариуполе не собирается предоставлять жилье потерявшим его. Вместо этого новое жилье просто выставляют на продажу.

Также мы сообщали, что российские оккупанты в Мелитополе расставили башни для прослушивания. Захватчики внимательно следят за "несогласными".

Добавим, что глава временно оккупированного Мелитополя Иван Федоров заявил, что в городе раздался взрыв. Пока детали ситуации выясняются.