На окупованій Херсонщині розгорнули табір із колишніми бійцями ПВК "Вагнер"

Бійці ПВК "Вагнер". Фото: російські ЗМІ

У мережі з'явилася інформація стосовно бійців ПВК "Вагнер". Росіяни розгорнули табір біля тимчасово окупованого Скадовська, що на Херсонщині. Там знаходяться колишні "вагнерівці".

Про це повідомляє Центр Національного Спротиву.

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Табір із колишніми бійцями ПВК "Вагнер"

Наразі відомо, що колишніх бійців ПВК "Вагнер" ніяк не забезпечують. Існує нестача транспорту та засобів індивідуального захисту. Усі проблеми щодо постачання необхідних товарів перекладено на волонтерів.

"За інформацією від підпілля, колишніх "вагнерівців" нічим не забезпечують. Усі проблеми в тиловому постачанні повністю перекладаються на так званих волонтерів. Колишні найманці не забезпечені транспортом та засобами індивідуального захисту. Наразі командування російських окупаційних військ на місцях визначається щодо подальшого застосування бійців", — зазначають у Центрі Національного спротиву.

Нагадуємо, розвідка Великої Британії заявила про спроби РФ посилити контроль над приватною військової компанії "Вагнер". Це відбувається після спроби заколоту і загибелі керівництва угрупування.

Видання Kyiv Post оприлюднило відео, на якому ймовірно показано роботу українського спецпідрозділу, який переслідує бійців ПВК "Вагнер" у Судані. Офіційні представники України не підтверджували факту використання своїх військових підрозділів на території Судану або участі в операціях проти осіб, пов'язаних з "Вагнером".