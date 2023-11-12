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На оккупированной Херсонщине развернули лагерь с бывшими бойцами ЧВК "Вагнер"

12 ноября 2023 14:33
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Карина Янина
Карина Янина
редактор
На оккупированной Херсонщине развернули лагерь с бывшими бойцами ЧВК "Вагнер"
Бойцы ЧВК "Вагнер". Фото: российские СМИ
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Карина Янина
Карина Янина
редактор

В сети появилась информация о бойцах ЧВК "Вагнер". Россияне развернули лагерь возле временно оккупированного Скадовска Херсонской области. Там находятся бывшие "вагнеровцы".

Об этом сообщает Центр Национального Сопротивления.

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Лагерь с бывшими бойцами ЧВК "Вагнер"

Пока известно, что бывших бойцов ЧВК "Вагнер" никак не обеспечивают. Есть недостаток транспорта и средств индивидуальной защиты. Все проблемы по поставке необходимых товаров переведены на волонтеров.

"По информации от подполья, бывших "вагнеровцев" ничем не обеспечивают. Все проблемы в тыловом снабжении полностью перекладываются на так называемых волонтеров. Бывшие наемники не обеспечены транспортом и средствами индивидуальной защиты. В настоящее время командование российских оккупационных войск на местах определяется с дальнейшим применением бойцов", — отмечают в Центре Национального сопротивления.

Напомним, разведка Великобритании заявила о попытках РФ усилить контроль над частной военной компанией "Вагнер". Это происходит после попытки мятежа и гибели руководства группировки.

Издание Kyiv Post обнародовало видео, на котором вероятно показана работа украинского спецподразделения, которое преследует бойцов ЧВК "Вагнер" в Судане. Официальные представители Украины не подтверждали факт использования своих военных подразделений на территории Судана или участия в операциях против лиц, связанных с "Вагнером".

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