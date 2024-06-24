Росіяни змушують дітей готувати їжу для ворога на окупованих територіях України

Харчування російських окупантів. Фото: росЗМІ

Російські загарбники на тимчасово окупованих територіях України змушують дітей готувати для ворога. Для реалізації пропагандистської акції росіяни збирають кошти у місцевого населення.

Про це повідомив Центр національного спротиву у понеділок, 24 червня.

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"Виготовлення сухих борщів для бойовиків, котрі прийшли вбивати українців запровадили окупанти на ТОТ. Впродовж літніх канікул діти змушені будуть готувати продукти для ворога", — йдеться у повідомленні.

У ЦНС зазначили, що цей пропагандистський захід не новий, адже противник систематично залучає дітей на тимчасово окупованих територіях до співпраці з армією РФ. Їх також змушують плести маскувальні сітки та виготовляти окопні свічки.

До того ж дітей на ТОТ використовують для комплектації дронів.

Нагадаємо, у Луганській області місцеві активно борються з російськими окупантами. Так, у захопленому Старобільську місцева жителька продала солдатам армії Росії пиріжки з канцелярськими кнопками.

Також загарбники отруюються алкоголем у тимчасово окупованому Маріуполі. Внаслідок цього вже четверо солдатів армії Росії померли.