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На окупованих територіях дітей змушують готувати для загарбників

24 червня 2024 17:45
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
Росіяни змушують дітей готувати їжу для ворога на окупованих територіях України
Харчування російських окупантів. Фото: росЗМІ
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

Російські загарбники на тимчасово окупованих територіях України змушують дітей готувати для ворога. Для реалізації пропагандистської акції росіяни збирають кошти у місцевого населення.

Про це повідомив Центр національного спротиву у понеділок, 24 червня.

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"Виготовлення сухих борщів для бойовиків, котрі прийшли вбивати українців запровадили окупанти на ТОТ. Впродовж літніх канікул діти змушені будуть готувати продукти для ворога", — йдеться у повідомленні.

У ЦНС зазначили, що цей пропагандистський захід не новий, адже противник систематично залучає дітей на тимчасово окупованих територіях до співпраці з армією РФ. Їх також змушують плести маскувальні сітки та виготовляти окопні свічки.

До того ж дітей на ТОТ використовують для комплектації дронів.

Нагадаємо, у Луганській області місцеві активно борються з російськими окупантами. Так, у захопленому Старобільську місцева жителька продала солдатам армії Росії пиріжки з канцелярськими кнопками.

Також загарбники отруюються алкоголем у тимчасово окупованому Маріуполі. Внаслідок цього вже четверо солдатів армії Росії померли.

війна
діти
їжа
росіяни
Україна
окупанти
пропаганда
окупація

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