Питание российских оккупантов. Фото: росСМИ

Российские захватчики на временно оккупированных территориях Украины принуждают детей готовить для врага. Для реализации пропагандистской акции россияне собирают средства у местного населения.

Об этом сообщил Центр национального сопротивления в понедельник, 24 июня.

Читайте также:

Еда для россиян на ВОТ

"Изготовление сухих борщей для боевиков, которые пришли убивать украинцев ввели оккупанты на ВОТ. В течение летних каникул дети вынуждены будут готовить продукты для врага", — говорится в сообщении.

В ЦНС отметили, что это пропагандистское мероприятие не новое, ведь противник систематически привлекает детей на временно оккупированных территориях к сотрудничеству с армией РФ. Их также заставляют плести маскировочные сетки и изготавливать окопные свечи.

К тому же, детей на ВОТ используют для комплектации дронов.

Напомним, в Луганской области местные жители активно борются с российскими оккупантами. Так, в захваченном Старобельске местная жительница продала солдатам армии России пирожки с канцелярскими кнопками.

Также захватчики отравляются алкоголем во временно оккупированном Мариуполе. В результате уже четверо солдат армии России умерли.