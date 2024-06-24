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На оккупированных территориях детей вынуждают готовить для захватчиков

24 июня 2024 17:45
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
Россияне заставляют детей готовить еду для врага на оккупированных территориях Украины
Питание российских оккупантов. Фото: росСМИ
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

Российские захватчики на временно оккупированных территориях Украины принуждают детей готовить для врага. Для реализации пропагандистской акции россияне собирают средства у местного населения.

Об этом сообщил Центр национального сопротивления в понедельник, 24 июня.

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"Изготовление сухих борщей для боевиков, которые пришли убивать украинцев ввели оккупанты на ВОТ. В течение летних каникул дети вынуждены будут готовить продукты для врага", — говорится в сообщении.

В ЦНС отметили, что это пропагандистское мероприятие не новое, ведь противник систематически привлекает детей на временно оккупированных территориях к сотрудничеству с армией РФ. Их также заставляют плести маскировочные сетки и изготавливать окопные свечи.

К тому же, детей на ВОТ используют для комплектации дронов.

Напомним, в Луганской области местные жители активно борются с российскими оккупантами. Так, в захваченном Старобельске местная жительница продала солдатам армии России пирожки с канцелярскими кнопками.

Также захватчики отравляются алкоголем во временно оккупированном Мариуполе. В результате уже четверо солдат армии России умерли.

война
дети
еда
россияне
Украина
оккупанты
пропаганда
оккупация

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