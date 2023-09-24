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В Україні оголошена повітряна тривога: ракетна небезпека

24 вересня 2023 20:10
9163866d-474c-4578-4137-a533bb9eb100 - Надія Клочко
Надія Клочко
Редактор
Повітряна тривога ввечері 24 вересня: які регіони під загрозою
Запуск ракети. Фото ілюстраційне: Flickr
9163866d-474c-4578-4137-a533bb9eb100 - Надія Клочко
Надія Клочко
Редактор

Увечері, 24 вересня, у низці областей України оголошено про повітряну тривогу. Південним та центральним регіонам України наразі загрожує ракетна небезпека. 

Про це повідомляють Повітряні сили ЗСУ

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Повітряна тривога 24 вересня

Станом на 20:12 карта повітряних тривог має такий вигляд. 

Карта повітряних тривог увечері 24 вересня
Карта повітряних тривог увечері 24 вересня. Фото: alerts.in.ua

Повітряні сили повідомляють про ракетну небезпеку та закликають українців перебувати в укриттях. 

Попередження про ракетну небезпеку ввечері 24 вересня
Попередження про ракетну небезпеку ввечері 24 вересня
Попередження про ракетну небезпеку ввечері 24 вересня
Попередження про ракетну небезпеку ввечері 24 вересня

Моніторингові канали повідомляють про пуски ракет. Також повідомляється, що ракети рухаються на дуже низькій висоті.

Повідомлення про пуски ракет 24 вересня
Повідомлення про пуски ракет 24 вересня

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