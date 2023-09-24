Повітряна тривога ввечері 24 вересня: які регіони під загрозою

Запуск ракети. Фото ілюстраційне: Flickr

Увечері, 24 вересня, у низці областей України оголошено про повітряну тривогу. Південним та центральним регіонам України наразі загрожує ракетна небезпека.

Про це повідомляють Повітряні сили ЗСУ.

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Станом на 20:12 карта повітряних тривог має такий вигляд.

Карта повітряних тривог увечері 24 вересня. Фото: alerts.in.ua

Повітряні сили повідомляють про ракетну небезпеку та закликають українців перебувати в укриттях.

Попередження про ракетну небезпеку ввечері 24 вересня

Попередження про ракетну небезпеку ввечері 24 вересня

Моніторингові канали повідомляють про пуски ракет. Також повідомляється, що ракети рухаються на дуже низькій висоті.

Повідомлення про пуски ракет 24 вересня

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