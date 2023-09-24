Повітряна тривога ввечері 24 вересня: які регіони під загрозою

В Україні оголошена повітряна тривога: ракетна небезпека
24 вересня 2023 20:10
Запуск ракети. Фото ілюстраційне: Flickr
Увечері, 24 вересня, у низці областей України оголошено про повітряну тривогу. Південним та центральним регіонам України наразі загрожує ракетна небезпека.
Про це повідомляють Повітряні сили ЗСУ.
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Станом на 20:12 карта повітряних тривог має такий вигляд.
Повітряні сили повідомляють про ракетну небезпеку та закликають українців перебувати в укриттях.
Моніторингові канали повідомляють про пуски ракет. Також повідомляється, що ракети рухаються на дуже низькій висоті.
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