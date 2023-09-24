Воздушная тревога вечером 24 сентября: какие регионы под угрозой

Запуск ракеты. Фото иллюстративное: Flickr

Вечером, 24 сентября, в ряде областей Украины объявлено о воздушной тревоге. Южным и центральным регионам Украины угрожает ракетная опасность.

Об этом сообщают Воздушные силы ВСУ.

Читайте также:

Воздушная тревога 24 сентября

По состоянию на 20:12 карта воздушных тревог выглядит так.

Карта воздушных тревог вечером 24 сентября. Фото: alerts.in.ua

Воздушные силы сообщают о ракетной опасности и призывают украинцев находиться в укрытиях.

Предупреждение о ракетной опасности вечером 24 сентября

Предупреждение о ракетной опасности вечером 24 сентября

Мониторинговые каналы сообщают о пусках ракет. Также сообщается, что ракеты двигаются на очень низкой высоте.

Сообщение о пусках ракет 24 сентября

Новость дополняется...