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В Украине объявлена воздушная тревога: ракетная опасность

24 сентября 2023 20:10
9163866d-474c-4578-4137-a533bb9eb100 - Надежда Клочко
Надежда Клочко
Редактор
Воздушная тревога вечером 24 сентября: какие регионы под угрозой
Запуск ракеты. Фото иллюстративное: Flickr
9163866d-474c-4578-4137-a533bb9eb100 - Надежда Клочко
Надежда Клочко
Редактор

Вечером, 24 сентября, в ряде областей Украины объявлено о воздушной тревоге. Южным и центральным регионам Украины угрожает ракетная опасность.

Об этом сообщают Воздушные силы ВСУ.

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Воздушная тревога 24 сентября

По состоянию на 20:12 карта воздушных тревог выглядит так.

Карта воздушных тревог вечером 24 сентября. Фото: alerts.in.ua
Карта воздушных тревог вечером 24 сентября. Фото: alerts.in.ua

Воздушные силы сообщают о ракетной опасности и призывают украинцев находиться в укрытиях.

Предупреждение о ракетной опасности вечером 24 сентября
Предупреждение о ракетной опасности вечером 24 сентября
Предупреждение о ракетной опасности вечером 24 сентября
Предупреждение о ракетной опасности вечером 24 сентября

Мониторинговые каналы сообщают о пусках ракет. Также сообщается, что ракеты двигаются на очень низкой высоте.

Сообщение о пусках ракет 24 сентября
Сообщение о пусках ракет 24 сентября

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