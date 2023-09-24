Воздушная тревога вечером 24 сентября: какие регионы под угрозой

В Украине объявлена воздушная тревога: ракетная опасность
24 сентября 2023 20:10
Запуск ракеты. Фото иллюстративное: Flickr
Вечером, 24 сентября, в ряде областей Украины объявлено о воздушной тревоге. Южным и центральным регионам Украины угрожает ракетная опасность.
Об этом сообщают Воздушные силы ВСУ.
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По состоянию на 20:12 карта воздушных тревог выглядит так.
Воздушные силы сообщают о ракетной опасности и призывают украинцев находиться в укрытиях.
Мониторинговые каналы сообщают о пусках ракет. Также сообщается, что ракеты двигаются на очень низкой высоте.
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