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На півночі України триває підготовка нових мобільних груп ППО, — Наєв

23 жовтня 2023 12:18
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька
На півночі України триває підготовка нових мобільних груп ППО, — Наєв
Мобільна група ППО. Фото: Повітряні сили
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька

На півночі України триває формування та підготовка нових мобільних вогневих груп протиповітряної оборони. Їх створюють завдяки новим зразкам озброєння іноземного виробництва, що надходять від партнерів. 

Про це повідомив Командувач Об'єднаних сил ЗСУ Сергій Наєв.

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Формування нових вогневих груп

"У Північній операційній зоні досить ефективно триває формування та підготовка нових мобільних вогневих груп протиповітряної оборони. Це стає можливим завдяки новим сучасним зразкам озброєння іноземного виробництва, що надходять із країн-партнерів", — йдеться у повідомленні. 

Наєв наголосив, що мобільні вогневі групи відіграють важливу роль у захисті повітряного простору України. У режимі 24/7 ці екіпажі вирушають на завдання зі знищення повітряних цілей ворога.  

"Зенітні кулеметні установки — це адекватна відповідь ворогові на його стратегію з виснаження нашої системи протиповітряної оборони", — сказав він.

За словами командувача, агресор розраховує на те, що по його БПЛА буде витрачено запас високовартісних зенітних ракет. Натомість зенітна кулеметна установка дозволяє вирішити бойове завдання з використанням відносно недорогого боєкомплекту.  

Нагадаємо, що з початку повномасштабної війни до наявних в України засобів ППО додалися системи західного виробництва. Зараз вдається збивати в середньому близько 70% цілей. 

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