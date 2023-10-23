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На севере Украины идет подготовка новых мобильных групп ПВО, — Наев

23 октября 2023 12:18
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая
На севере Украины идет подготовка новых мобильных групп ПВО, — Наев
Мобильная группа ПВО. Фото: Воздушные силы
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая

На севере Украины продолжается формирование и подготовка новых мобильных огневых групп противовоздушной обороны. Их создают благодаря новым образцам вооружения иностранного производства, поступающим от партнеров.

Об этом сообщил Командующий Объединенными силами ВСУ Сергей Наев.

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Формирование новых огневых групп

"В Северной операционной зоне достаточно эффективно идет формирование и подготовка новых мобильных огневых групп противовоздушной обороны. Это становится возможным благодаря новым современным образцам вооружения иностранного производства, поступающим от партнеров", — говорится в сообщении.

Наев подчеркнул, что мобильные огневые группы играют немаловажную роль в защите воздушного пространства Украины. В режиме 24/7 эти экипажи отправляются на задачи по уничтожению воздушных целей врага.

"Зенитные пулеметные установки - это адекватный ответ врагу на его стратегию по истощению нашей системы противовоздушной обороны", — сказал он.

По словам командующего, агрессор рассчитывает на то, что по его БПЛА будет израсходован запас дорогостоящих зенитных ракет. Зенитная же пулеметная установка позволяет решить боевую задачу с использованием относительно недорогого боекомплекта.

Напомним, что с начала полномасштабной войны к имеющимся у Украины средствам ПВО добавились системы западного производства. Сейчас удается сбивать в среднем около 70 процентов целей.

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