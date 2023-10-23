На севере Украины идет подготовка новых мобильных групп ПВО, — Наев
На севере Украины продолжается формирование и подготовка новых мобильных огневых групп противовоздушной обороны. Их создают благодаря новым образцам вооружения иностранного производства, поступающим от партнеров.
Об этом сообщил Командующий Объединенными силами ВСУ Сергей Наев.
Формирование новых огневых групп
"В Северной операционной зоне достаточно эффективно идет формирование и подготовка новых мобильных огневых групп противовоздушной обороны. Это становится возможным благодаря новым современным образцам вооружения иностранного производства, поступающим от партнеров", — говорится в сообщении.
Наев подчеркнул, что мобильные огневые группы играют немаловажную роль в защите воздушного пространства Украины. В режиме 24/7 эти экипажи отправляются на задачи по уничтожению воздушных целей врага.
"Зенитные пулеметные установки - это адекватный ответ врагу на его стратегию по истощению нашей системы противовоздушной обороны", — сказал он.
По словам командующего, агрессор рассчитывает на то, что по его БПЛА будет израсходован запас дорогостоящих зенитных ракет. Зенитная же пулеметная установка позволяет решить боевую задачу с использованием относительно недорогого боекомплекта.
Напомним, что с начала полномасштабной войны к имеющимся у Украины средствам ПВО добавились системы западного производства. Сейчас удается сбивать в среднем около 70 процентов целей.
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