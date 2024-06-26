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На Покровський напрямок потрібно більше дронів — Зеленський провів нараду на Донеччині

26 червня 2024 13:34
86d044dc-fab2-4619-3d8d-adc031ddf800 - Галина Шподарева
Зеленський з робочою поїздкою на Донбасі — які результати
Володимир Зеленський під час наради на Донеччині. Фото: Офіс Президента
86d044dc-fab2-4619-3d8d-adc031ddf800 - Галина Шподарева

У межах робочої поїздки на Донеччину Президент Володимир Зеленський провів нараду щодо безпекової ситуації в регіоні. Підсумки — урахувати збільшену потребу в дронах на Покровському напрямку при розподілі БпЛА та спростити процедуру видачі документів про руйнування житла у прифронтових населених пунктах.

Про це Президент України Володимир Зеленський повідомив у середу, 26 червня.  

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Деталі візиту Президента на Донеччину

Під час наради Глава держави офіційно представив новопризначеного командувача Об'єднаних сил ЗСУ Андрія Гнатова.

"Хочу побажати вам ефективної роботи, успіхів і, авжеж, перемоги – як результат відповідних дій. Дуже хочеться, щоб ви пам’ятали, що найголовніше це наші люди, і робили все, щоб зберегти максимум особового складу", — сказав Володимир Зеленський.

Президент заслухав доповіді Головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського, начальника Донецької обласної військової адміністрації Вадима Філашкіна та начальника управління СБУ в Донецькій та Луганській областях Олександра Надточія.

Теми доповідей учасників наради

Олександр Сирський доповів про ситуацію на лінії фронту в Донецькій області та на окремих напрямках на Харківщині, Луганщині, Запоріжжі й Херсонщині. 

Вадим Філашкін розповів про добудову ліній оборони. За його словами, третя лінія фортифікацій, яку зводять цивільні, готова на 90%. Він також зазначив, що обласна влада допомагає військовим у будівництві другої лінії оборонних споруд. 

За підсумками наради Президент доручив урахувати збільшену потребу в дронах на Покровському напрямку при розподілі БпЛА між різними ділянками фронту, а також спростити процедуру видачі документів, що засвідчують руйнування житла у прифронтових районах.

Нагадаємо, сьогодні під час візиту на Донеччину Володимир Зеленський пообіцяв всім чиновникам, які по пів року не були у прифронтових громадах, серйозну розмову та висновки.

Також у Донецькій області Зеленський відвідав стабілізаційний пункт 47-ї окремої механізованої бригади.

Раніше Зеленський ухвалив рішення щодо заміни командувача Об’єднаних сил Збройних сил України генерал-лейтенанта Юрія Содоля на бригадного генерала Андрія Гнатова.  

Володимир Зеленський
Офіс президента
Донбас
війна
президент
війна в Україні
Олександр Сирський

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