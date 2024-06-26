Зеленский с рабочей поездкой на Донбассе — какие результаты

Владимир Зеленский во время совещания в Донецкой области. Фото: Офис Президента

В рамках рабочей поездки в Донецкую область Президент Владимир Зеленский провел совещание по ситуации в безопасности в регионе. Итоги — учесть увеличенную потребность в дронах на Покровском направлении при распределении БпЛА и упростить процедуру выдачи документов о разрушении жилья в прифронтовых населенных пунктах.

Об этом президент Украины Владимир Зеленский сообщил в среду, 26 июня.

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Во время совещания Глава государства официально представил новоназначенного командующего Объединенных сил ВСУ Андрея Гнатова.

"Хочу пожелать вам эффективной работы, успехов и, конечно, победы — как результат соответствующих действий. Очень хочется, чтобы вы помнили, что самое главное — это наши люди, и делали все, чтобы сохранить максимум личного состава", — сказал Владимир Зеленский.

Президент заслушал доклады Главнокомандующего ВСУ Александра Сырского, начальника Донецкой областной военной администрации Вадима Филашкина и начальника управления СБУ в Донецкой и Луганской областях Александра Надточия.

Темы докладов участников совещания

Александр Сырский доложил о ситуации на линии фронта в Донецкой области и на отдельных направлениях на Харьковщине, Луганщине, Запорожье и Херсонщине.

Вадим Филашкин рассказал о достройке линий обороны. По его словам, третья линия фортификаций, которую возводят гражданские, готова на 90%. Он также отметил, что областная власть помогает военным в строительстве второй линии оборонительных сооружений.

По итогам совещания Президент поручил учесть возросшую потребность в дронах на Покровском направлении при распределении БпЛА между различными участками фронта, а также упростить процедуру выдачи документов, удостоверяющих разрушение жилья в прифронтовых районах.

Напомним, сегодня во время визита в Донецкую область Владимир Зеленский пообещал всем чиновникам, которые по полгода не были в прифронтовых общинах, серьезный разговор и выводы.

Также в Донецкой области Зеленский посетил стабилизационный пункт 47 отдельной механизированной бригады.

Ранее Зеленский принял решение о замене командующего Объединенными силами Вооруженных сил Украины генерал-лейтенанта Юрия Содоля на бригадного генерала Андрея Гнатова.