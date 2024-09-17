Вибухи на аеродромі Енгельс 17 вересня — спалахнула масштабна пожежа

Пожежа після вибуху. Ілюстративне фото: скриншот

У ніч на вівторок, 17 вересня, на аеродромі Енгельс, розташованому в Саратовській області Росії, пролунали потужні вибухи. За попередніми даними, внаслідок інциденту виникла масштабна пожежа.

Про це повідомляють місцеві Telegram канали.

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Стратегічне значення аеродрому

Місцеві пабліки повідомили, що гучні звуки вибухів було чутно в одному з районів міста близько півночі. Жителі кажуть, що після вибухів спалахнула пожежа.

Аеродром Енгельс має важливе стратегічне значення для Росії. Саме звідси часто злітають російські стратегічні бомбардувальники Ту-95МС для здійснення ракетних ударів по території України.

На авіабазі дислокуються 121-й гвардійський Севастопольський та 184-й важкі бомбардувальні авіаційні полки, на озброєнні яких перебувають стратегічні бомбардувальники Ту-160 та Ту-95МС.