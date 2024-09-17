Вибухи на аеродромі Енгельс 17 вересня — спалахнула масштабна пожежа

На російському аеродромі, де дислокуються бомбардувальники, лунали вибухи — що відомо
У ніч на вівторок, 17 вересня, на аеродромі Енгельс, розташованому в Саратовській області Росії, пролунали потужні вибухи. За попередніми даними, внаслідок інциденту виникла масштабна пожежа.
Про це повідомляють місцеві Telegram канали.
Стратегічне значення аеродрому
Місцеві пабліки повідомили, що гучні звуки вибухів було чутно в одному з районів міста близько півночі. Жителі кажуть, що після вибухів спалахнула пожежа.
Аеродром Енгельс має важливе стратегічне значення для Росії. Саме звідси часто злітають російські стратегічні бомбардувальники Ту-95МС для здійснення ракетних ударів по території України.
На авіабазі дислокуються 121-й гвардійський Севастопольський та 184-й важкі бомбардувальні авіаційні полки, на озброєнні яких перебувають стратегічні бомбардувальники Ту-160 та Ту-95МС.
Читайте Новини.LIVE!