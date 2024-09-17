Взрывы на аэродроме Энгельс 17 сентября – вспыхнул масштабный пожар

Пожар после взрыва. Иллюстративное фото: скриншот

В ночь на вторник, 17 сентября, на аэродроме Энгельс, расположенном в Саратовской области России, раздались мощные взрывы. По предварительным данным, в результате инцидента возник масштабный пожар.

Об этом сообщают местные Telegram каналы.

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Стратегическое значение аэродрома

Местные паблики сообщили, что громкие звуки взрывов были слышны в одном из районов города около полуночи. Жители говорят, что после взрывов вспыхнул пожар.

Аэродром Энгельс имеет важное стратегическое значение для России. Именно отсюда часто взлетают российские стратегические бомбардировщики Ту-95МС для осуществления ракетных ударов по территории Украины.

На авиабазе дислоцируются 121 гвардейский Севастопольский и 184 тяжелые бомбардировочные авиационные полки, на вооружении которых находятся стратегические бомбардировщики Ту-160 и Ту-95МС.