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На Сумщині евакуювали жителів 22 населених пунктів — причина

16 березня 2024 00:16
3e233ed8-6c79-45f3-4dad-1c119ddb1700 - Бригадир Софія
Бригадир Софія
редактор
На Сумщині евакуювали жителів 22 населених пунктів — причина
Евакуація жителів Сумщини. Фото: Сумська ОВА / Telegram
3e233ed8-6c79-45f3-4dad-1c119ddb1700 - Бригадир Софія
Бригадир Софія
редактор

Після масштабних обстрілів Сумської області у деяких громадах була оголошена евакуація. На разі відомо, що евакуйовано всіх місцевих жителів 22 населених пунктів.

Про це повідомила Сумська ОВА у Telegram у п'ятницю, 15 березня.

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Як проходить евакуація 

Відповідно до інформації від Сумської обласної військової адміністрації, станом на 15 березня, жителі 22 населених пунктів Сумської області були успішно евакуйовані через безпекові ризики. Загалом, з прикордонних районів виїхало 4523 особи, серед яких 829 дітей.

Допис Сумської ОВА. Фото: скриншот
Допис Сумської ОВА. Фото: скриншот

Ситуація у Великописарівській громаді Охтирського району залишається напруженою, там протягом останніх трьох днів було евакуйовано понад 180 людей. Після серії інтенсивних обстрілів з 11 по 15 березня, які призвели до загибелі трьох осіб та поранення 13, включаючи п’ятьох дітей, більшість мешканців вирішили покинути свої домівки.

Евакуація жителів Сумщини. Фото: Сумська ОВА / Telegram
Евакуація жителів Сумщини. Фото: Сумська ОВА / Telegram
Евакуація жителів Сумщини. Фото: Сумська ОВА / Telegram
Евакуація жителів Сумщини. Фото: Сумська ОВА / Telegram
Евакуація жителів Сумщини. Фото: Сумська ОВА / Telegram
Евакуація жителів Сумщини. Фото: Сумська ОВА / Telegram

Евакуаційні заходи координуються місцевими владними структурами Сумщини у співпраці з військовими та правоохоронними органами. Для виїзду з прикордонних районів, мешканцям рекомендується звертатися до місцевих органів влади.

Нагадаємо, що у Сумах третій день шукають людей під завалами п’ятиповерхівки.

Раніше ми писали, що росіяни обстріляли Сумську область ракетами та "шахедами".

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Сумська область
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