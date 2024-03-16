В Сумской области эвакуировали жителей 22 населенных пункта — причина

Эвакуация жителей Сумской области. Фото: Сумская ОВА

После масштабных обстрелов Сумской области в некоторых общинах была объявлена эвакуация. В настоящее время известно, что эвакуированы все местные жители 22 населенных пунктов.

Об этом сообщила Сумская ОВА в Telegram в пятницу, 15 марта.

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Согласно информации от Сумской областной военной администрации, по состоянию на 15 марта, жители 22 населенных пунктов Сумской области были успешно эвакуированы из-за большой опасности. В общей сложности, из приграничных районов выехало 4523 человека, среди которых 829 детей.

Сообщение Сумской ОВА. Фото: скриншот

Ситуация в Великописаревской общине Ахтырского района остается напряженной, там в течение последних трех дней было эвакуировано более 180 человек. После серии интенсивных обстрелов с 11 по 15 марта, которые привели к гибели трех человек и ранению 13, включая пятерых детей, большинство жителей решили покинуть свои дома.

Эвакуация жителей Сумской области. Фото: Сумская ОВА

Эвакуация жителей Сумской области. Фото: Сумская ОВА

Эвакуация жителей Сумской области. Фото: Сумская ОВА

Эвакуационные мероприятия координируются местными властными структурами Сумской области в сотрудничестве с военными и правоохранительными органами. Для выезда из приграничных районов жителям рекомендуется обращаться в местные органы власти.

Напомним, что в Сумах третий день ищут людей под завалами пятиэтажки.

Ранее мы писали, что россияне обстреляли Сумскую область ракетами и "шахедами".