Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Война arrow В Сумской области эвакуировали жителей 22 населенных пункта — причина arrow

В Сумской области эвакуировали жителей 22 населенных пункта — причина

16 марта 2024 00:16
3e233ed8-6c79-45f3-4dad-1c119ddb1700 - Бригадир София
Бригадир София
редактор
В Сумской области эвакуировали жителей 22 населенных пункта — причина
Эвакуация жителей Сумской области. Фото: Сумская ОВА
3e233ed8-6c79-45f3-4dad-1c119ddb1700 - Бригадир София
Бригадир София
редактор

После масштабных обстрелов Сумской области в некоторых общинах была объявлена эвакуация. В настоящее время известно, что эвакуированы все местные жители 22 населенных пунктов.

Об этом сообщила Сумская ОВА в Telegram в пятницу, 15 марта.

Читайте также:

Как проходит эвакуация

Согласно информации от Сумской областной военной администрации, по состоянию на 15 марта, жители 22 населенных пунктов Сумской области были успешно эвакуированы из-за большой опасности. В общей сложности, из приграничных районов выехало 4523 человека, среди которых 829 детей.

Сообщение Сумской ОВА. Фото: скриншот
Сообщение Сумской ОВА. Фото: скриншот

Ситуация в Великописаревской общине Ахтырского района остается напряженной, там в течение последних трех дней было эвакуировано более 180 человек. После серии интенсивных обстрелов с 11 по 15 марта, которые привели к гибели трех человек и ранению 13, включая пятерых детей, большинство жителей решили покинуть свои дома.

Эвакуация жителей Сумской области. Фото: Сумская ОВА
Эвакуация жителей Сумской области. Фото: Сумская ОВА
Эвакуация жителей Сумской области. Фото: Сумская ОВА
Эвакуация жителей Сумской области. Фото: Сумская ОВА
Эвакуация жителей Сумской области. Фото: Сумская ОВА
Эвакуация жителей Сумской области. Фото: Сумская ОВА

Эвакуационные мероприятия координируются местными властными структурами Сумской области в сотрудничестве с военными и правоохранительными органами. Для выезда из приграничных районов жителям рекомендуется обращаться в местные органы власти.

Напомним, что в Сумах третий день ищут людей под завалами пятиэтажки.

Ранее мы писали, что россияне обстреляли Сумскую область ракетами и "шахедами".

украинцы
эвакуация
Украина
Сумская область
война в Украине

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

13:48 Народный синоптик Диденко рассказала, когда в Украину вернется зима

14 марта 2024
Новость с видео

19:30 Тихий убийца на подоконнике — какое растение нельзя держать в спальне

12 марта 2024

08:45 Лунин нашел новый клуб — готовится трансфер

5 марта 2024
Новость с фото

16:57 Украинцы публично "разнесли" выступление актеров "Квартала 95"

11 марта 2024

00:11 В Раде заявили, что Украина исчерпала свои финансовые ресурсы

9 марта 2024

00:52 Исключение из военного учета — кого могут снять и есть ли право возобновиться

4 марта 2024

00:36 Что делать, если в ТЦК требуют подписать документы об ознакомлении — ответ юриста

7 марта 2024

07:13 Алексей Суханов признался, сколько денег от него потребовали за украинское гражданство

6 марта 2024

06:10 Индексация пенсий в регионах — где и кому теперь платят на 800 грн больше

14 марта 2024

09:19 Роналду решил вернуться в Европу для трансфера в известный клуб