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На Сумщині лунали вибухи — ворог влучив в об'єкт енергетичної інфраструктури

6 липня 2024 09:23
431dd3e3-9428-47c9-81f2-aeb9d6d73200 - Дмитро Галушка
Дмитро Галушка
Редактор
Ворог обстріляв Сумську область і влучив по енергетичному об'єкту
Влучання по енергетичному об'єкту. Фото ілюстративне: Цензор.Нет
431dd3e3-9428-47c9-81f2-aeb9d6d73200 - Дмитро Галушка
Дмитро Галушка
Редактор

У Сумській області росіяни атакували обʼєкт енергетичної інфраструктури. Внаслідок цього низка населених пунктів зазнала знеструмлення.

Про це йдеться у дописі Сумської ОВА у Telegram.

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В ОВА повідомили, що через атаку росіян "шахедами" було завдано шкоди об'єкту енергетичної інфраструктури. Внаслідок цього були знеструмлені населені пункти області у кількох районах. 

"Ворог здійснював атаку по енергетичній інфраструктурі Сумщини. Через атаку росіян із застосуванням БпЛА типу "Шахед", були знеструмлені населені пункти області у кількох районах", — повідомив очільник Сумської ОВА Ігор Кальченко.  

В ОВА також запевнили, що аварійно-ремонтні служби працюють над відновленням електропостачання. Подробиці наслідків атаки уточнюються.

обстріл Сумщини
Наслідки обстрілу Сумської області. Фото: скриншот

Раніше ми повідомляли, що у Сумах уночі 6 липня пролунали вибухи. В області було оголошено повітряну тривогу через загрозу застосування ударних безпілотників.

Також ми розповідали, як за рік після найбільш руйнівного удару по Львову, виглядають будинки, що зазнали руйнувань. Унаслідок того обстрілу загинули десятеро людей.

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