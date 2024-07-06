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В Сумской области раздавались взрывы — враг попал в объект энергетической инфраструктуры

6 июля 2024 09:23
431dd3e3-9428-47c9-81f2-aeb9d6d73200 - Дмитрий Галушка
Враг обстрелял Сумскую область и попал по энергетическому объекту
Попадание по энергетическому объекту. Фото иллюстративное: Цензор.Нет
431dd3e3-9428-47c9-81f2-aeb9d6d73200 - Дмитрий Галушка

В Сумской области россияне атаковали объект энергетической инфраструктуры. В результате ряд населенных пунктов подвергся обесточению.

Об этом говорится в сообщении Сумской ОВА в Telegram.

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Удар по энергетической инфраструктуре

В ОВА сообщили, что из-за атаки россиян "шахедами" был причинен ущерб объекту энергетической инфраструктуры. В результате были обесточены населенные пункты области в нескольких районах.

"Враг осуществлял атаку по энергетической инфраструктуре Сумщины. Из-за атаки россиян с применением БпЛА типа "Шахед", были обесточены населенные пункты области в нескольких районах", — сообщил глава Сумской ОВА Игорь Кальченко.

В ОВА также заверили, что аварийно-ремонтные службы работают над восстановлением электроснабжения. Подробности последствий атаки уточняются.

обстрел Сумщины
Последствия обстрелов Сумской области. Фото: скриншот

Ранее мы сообщали, что в Сумах ночью 6 июля прогремели взрывы. В области была объявлена воздушная тревога из-за угрозы применения ударных беспилотников.

Также мы рассказывали, как через год после наиболее разрушительного удара по Львову выглядят дома, разрушенные. В результате обстрела погибли десять человек.

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