На Сумщині ЗСУ зупинили дві групи російських розвідників — дані Генштабу
Російські війська продовжують підтримувати свою військову присутність у прикордонних зонах на Сіверському та Слобожанському напрямах. У Сумській області бійці Збройних сил України зупинили дві російські групи розвідників.
Про це йдеться у звіті Генерального штабу ЗСУ у неділю, 17 березня.
ДРГ намагалися пробратися на територію Сумської області
У Генштабі повідомили, що наразі збільшується кількість мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону на території Білгородської області.
У своєму ранковому звіті Генштаб також зазначив, що ворожі сили проводять диверсійні операції, метою яких є запобігання можливому перекиданню українських військ у критичні райони.
"У районах населених пунктів Стара Гута та Брюски Сумської області нашими захисниками зупинено дві спроби проникнення ДРГ противника", — повідомили в Генштабі.
Втрати окупантів на 17 березня
Загальні бойові втрати противника з 24 лютого 2022 року до 17 березня 2024 року орієнтовно склали:
- особового складу — близько 430740 (+1160) осіб;
- танків — 6790 (+11) одиниць;
- бойових броньованих машин — 12997 (+24) одиниць;
- артилерійських систем — 10634 (+28) одиниці;
- РСЗВ — 1017 (+0) одиниць;
- засоби ППО — 720 (+1) одиниць;
- літаків — 347 (+0) одиниць;
- гелікоптерів — 325 (+0) одиниць;
- БпЛА оперативно-тактичного рівня — 8272 (+4);
- крилаті ракети — 1922 (+0);
- кораблі/катери — 26 (+0) одиниць;
- підводні човни — 1 (+0) одиниця;
- автомобільної техніки та автоцистерн — 14073 (+49) одиниці;
- спеціальна техніка — 1723 (+11).
Нагадаємо, на Чернігівщині російська диверсійно-розвідувальна група розстріляла цивільного чоловіка у його власному автомобілі.
Крім того, у Харківській та Сумській областях зберігається загроза з боку російських диверсійно-розвідувальних груп. Між ними та українськими прикордонниками постійно відбуваються сутички.
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