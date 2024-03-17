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На Сумщині ЗСУ зупинили дві групи російських розвідників — дані Генштабу

17 березня 2024 10:37
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин
На Сумщині ЗСУ зупинили дві групи російських розвідників — дані Генштабу
Збройні сили України Фото: Генштаб ЗСУ
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин

Російські війська продовжують підтримувати свою військову присутність у прикордонних зонах на Сіверському та Слобожанському напрямах. У Сумській області бійці Збройних сил України зупинили дві російські групи розвідників.

Про це йдеться у звіті Генерального штабу ЗСУ у неділю, 17 березня.

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У Генштабі повідомили, що наразі збільшується кількість мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону на території Білгородської області.

У своєму ранковому звіті Генштаб також зазначив, що ворожі сили проводять диверсійні операції, метою яких є запобігання можливому перекиданню українських військ у критичні райони.

"У районах населених пунктів Стара Гута та Брюски Сумської області нашими захисниками зупинено дві спроби проникнення ДРГ противника", — повідомили в Генштабі.

Втрати окупантів на 17 березня

Загальні бойові втрати противника з 24 лютого 2022 року до 17 березня 2024 року орієнтовно склали:

  • особового складу — близько 430740 (+1160) осіб;
  • танків — 6790 (+11) одиниць;
  • бойових броньованих машин — 12997 (+24) одиниць;
  • артилерійських систем — 10634 (+28) одиниці;
  • РСЗВ — 1017 (+0) одиниць;
  • засоби ППО — 720 (+1) одиниць;
  • літаків — 347 (+0) одиниць;
  • гелікоптерів — 325 (+0) одиниць;
  • БпЛА оперативно-тактичного рівня — 8272 (+4);
  • крилаті ракети — 1922 (+0);
  • кораблі/катери — 26 (+0) одиниць;
  • підводні човни — 1 (+0) одиниця;
  • автомобільної техніки та автоцистерн — 14073 (+49) одиниці;
  • спеціальна техніка — 1723 (+11).
Втрати окупантів
Втрати окупантів на 17 березня. Фото: Генштаб ЗСУ

Нагадаємо, на Чернігівщині російська диверсійно-розвідувальна група розстріляла цивільного чоловіка у його власному автомобілі.

Крім того, у Харківській та Сумській областях зберігається загроза з боку російських диверсійно-розвідувальних груп. Між ними та українськими прикордонниками постійно відбуваються сутички.

розвідка
ЗСУ
Сумська область
Генштаб ЗСУ
війна в Україні
Росія
ДРГ

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