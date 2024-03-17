В Сумской области ВСУ остановили две группы российских разведчиков — данные Генштаба

Вооруженные силы Украины. Фото: Генштаб ВСУ

Российские войска продолжают поддерживать свое военное присутствие в приграничных зонах на Северском и Слобожанском направлениях. В Сумской области бойцы Вооруженных сил Украины остановили две российские группы разведчиков.

Об этом говорится в отчете Генерального штаба ВСУ в воскресенье, 17 марта.

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В Генштабе сообщили, что сейчас увеличивается количество минно-взрывных заграждений вдоль государственной границы на территории Белгородской области.

В своем утреннем отчете Генштаб также отметил, что вражеские силы проводят диверсионные операции, целью которых является предотвращение возможного переброса украинских войск в критические районы.

"В районах населенных пунктов Старая Гута и Брюски Сумской области, нашими защитниками пресечены две попытки проникновения ДРГ противника", — сообщили в Генштабе.

Потери оккупантов на 17 марта

Общие боевые потери противника с 24 февраля 2022 года по 17 марта 2024 года ориентировочно составили:

личного состава — около 430740 (+1160) человек;

танков — 6790 (+11) единиц;

боевых бронированных машин — 12997 (+24) единиц;

артиллерийских систем — 10634 (+28) единицы;

РСЗО — 1017 (+0) единиц;

средств ПВО — 720 (+1) единиц;

самолетов — 347 (+0) единиц;

вертолетов — 325 (+0) единиц;

БпЛА оперативно-тактического уровня — 8272 (+4) единиц;

крылатых ракет — 1922 (+0) единиц;

кораблей/катеров — 26 (+0) единиц;

подлодки — 1 (+0) единица;

автомобильной техники и автоцистерн — 14073 (+49) единицы;

специальной техники — 1723 (+11) единицы.

Потери оккупантов на 17 марта. Фото: Генштаб ВСУ

Напомним, в Черниговской области российская диверсионно-разведывательная группа расстреляла гражданского мужчину в его собственном автомобиле.

Кроме того, в Харьковской и Сумской областях сохраняется угроза со стороны российских диверсионно-разведывательных групп. Между ними и украинскими пограничниками постоянно происходят столкновения.