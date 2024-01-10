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На території російського аеродрому впали дрони, — ЗМІ

10 січня 2024 13:00
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин
На території російського аеродрому впали дрони, — ЗМІ
Аеродром Енгельс у Росії. Фото: росЗМІ
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин

В Росії повідомили про збиті дрони в районі військового аеродрому "Енгельс" у Саратовській області. На цьому аеродромі зазвичай базуються бомбардувальники Ту-95.

Про це повідомляють російські ЗМІ.

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Повідомляється, що в цьому районі протягом ночі було збито два безпілотні літальні апарати.

Також журналісти стверджують, що два дрони нібито були збиті та розбилися на території авіабази "Енгельс-2", проте подробиці інциденту не відомі.

З іншого боку, Міністерство оборони Росії вранці заявило про знищення одного безпілотника у Саратовській області. При цьому країна-агресор традиційно звинуватила Україну в "терористичному акті".

Нагадаємо, що майор Збройних сил України Тарас Березовець розповів, чи можуть на Україну вчинити масовий наліт російські дрони-камікадзе "Ланцет". Це стало відомо через сюжет пропагандистських ЗМІ про модернізацію "Ланцетів", яка отримала управління штучним інтелектом.

Крім того, на території України військовим вдалося збити Shahed-238 із реактивним двигуном, який летів зі швидкістю близько 500 км/год. Дрон зумів подолати відстань до середини країни.

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