На території російського аеродрому впали дрони, — ЗМІ
В Росії повідомили про збиті дрони в районі військового аеродрому "Енгельс" у Саратовській області. На цьому аеродромі зазвичай базуються бомбардувальники Ту-95.
Про це повідомляють російські ЗМІ.
На території аеродрому "Енгельс" впали дрони — подробиці
Повідомляється, що в цьому районі протягом ночі було збито два безпілотні літальні апарати.
Також журналісти стверджують, що два дрони нібито були збиті та розбилися на території авіабази "Енгельс-2", проте подробиці інциденту не відомі.
З іншого боку, Міністерство оборони Росії вранці заявило про знищення одного безпілотника у Саратовській області. При цьому країна-агресор традиційно звинуватила Україну в "терористичному акті".
Нагадаємо, що майор Збройних сил України Тарас Березовець розповів, чи можуть на Україну вчинити масовий наліт російські дрони-камікадзе "Ланцет". Це стало відомо через сюжет пропагандистських ЗМІ про модернізацію "Ланцетів", яка отримала управління штучним інтелектом.
Крім того, на території України військовим вдалося збити Shahed-238 із реактивним двигуном, який летів зі швидкістю близько 500 км/год. Дрон зумів подолати відстань до середини країни.
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