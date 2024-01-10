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На территории российского аэродрома упали дроны, — СМИ

10 января 2024 13:00
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей
На территории российского аэродрома упали дроны, — СМИ
Аэродром Энгельс в России. Фото: росСМИ
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей

В России сообщили о сбитых дронах в районе военного аэродрома "Энгельс" в Саратовской области. На этом аэродроме обычно базируются бомбардировщики Ту-95. 

Об этом сообщают российские СМИ.

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Сообщается, что в этом районе в течение ночи были сбиты два беспилотных летательных аппарата.

Также журналисты утверждают, что два дрона якобы были сбиты и разбились на территории авиабазы "Энгельс-2", однако подробности инцидента не известны.

С другой стороны, Министерство обороны России утром заявило об уничтожении одного беспилотника в Саратовской области. При этом, страна-агрессор традиционно обвинила Украину в "террористическом акте".

Напомним, что майор Вооруженных сил Украины Тарас Березовец рассказал, могут ли на Украину совершить массовый налет российские дроны -камикадзе "Ланцет". Это стало известно, из-за сюжета пропагандистских СМИ о модернизации "Ланцетов", получившей управление искусственным интеллектом.

Кроме того, на территории Украины военным удалось сбить Shahed-238 с реактивным двигателем, летевшим со скоростью около 500 км/час. Дрон сумел преодолеть расстояние до середины страны.

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